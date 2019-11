Rihonor destina el molino a Oficina de Turismo de referencia hispanolusa

El molino de Rihonor de Castilla aspira a convertirse en oficina de turismo como referencia para los visitantes de España y Portugal que atraviesen el antiguo paso fronterizo entre los espacios naturales de la Reserva de la Biosfera, la Sierra de la Culebra y el Parque Natural de Tras Os Montes. El alcalde de Pedralba de la Pradería, Francisco Guerra, trasladó esta petición de corporación y vecinos al vicepresidente segundo y diputado de Cultura y Turismo, Jesús María Prada, que ha visitado los pueblos de la frontera del municipio pedralbés, acompañado del diputado de Juventud, Ramiro Silva y miembros de la corporación de Pedralba.

La visita al balneario de Calabor fue la instalación que abrió el recorrido al municipio. Prada comprobó el avanzado estado de ejecución del proyecto y ratificó que estos momentos ya están autorizados todos los permisos que dependen de la institución para dar luz verde al proyecto. El trayecto desde Calabor a Rihonor se efectuó por el camino de Santa Cruz de Abranes, cuya mejora y conversión en carretera se reclama para acortar el trayecto entre los pueblos.

El molino de Rihonor está totalmente reconstruido pero sin utilizar, de ahí que la propuesta municipal haya sido su uso como oficina de turismo, que además pone en valor el patrimonio etnográfico del edificio, como comentó Prada. En el interior de inmueble se tendría que hacer las mejoras mínimas para adaptar el edificio a un uso público, además de acondicionar el acceso desde la calle y el suministro eléctrico. Prada precisó que la Diputación "no hace estrictamente oficinas de turismo, pero sí puede colaborar en la dotación de personal". Por este punto, y de acuerdo a los datos de las operadoras de telefonía móvil, circulan 30.000 personas (teléfonos móviles) por la frontera. Es por tanto, paso clave en el turismo internacional de Portugal hacia España y viceversa.

En el casco urbano de Rihonor se construirá una pasarela para salvar el río que "está licitada y en adjudicación". Uno de los principales problemas ha sido los reparos que ha puesto Confederación Hidrográfica del Duero, pese a que en ese lugar había un puente de madera. Un puente que se conserva "fotográficamente" en el museo de la Casa do Touro de Rio de Onor, el barrio portugués, y donde se entremezclan familias, costumbres y vivencias. Como alguien recordó en el trascurso del recorrido, Rio de Onor y Rihonor merecieron lugar en la prosa del Premio Nobel de Literatura, José Saramago, "Viaje a Portugal".

El vicepresidente se interesó por dar relevancia de cara al turismo, al hecho físico de la cadena de "frontera" que se desdibujó con la entrada en la Unión Europea, aunque no hubo frontera real en la convivencia entre los dos barrios. La antigua cadena que cortó el camino entre los pueblos desde 1975 a 1990 fue colocada por Portugal para impedir el paso de los españoles a la aldea portuguesa. La cadena, cuyo destino era una incógnita aparentemente, se muestra ahora en el museo de la "Casa do Touro". El pequeño museo hace un repaso a usos y costumbres, además de atesorar una colección fotográfica del pueblo del siglo XX, donde personas como la exconcejala, Elvira Prieto, se reconocía con 14 años y reconocía a otros miembros de su familia extensa, que abarcaba necesariamente al barrio portugués. Precisamente la singularidad de este pueblo de dos barrios y dos nacionalidades, que fue reconocida como Aldea Europea y aldea "Maravilla" de Portugal , es una de las razones que mueve la corriente turística no solo de Portugal y España, sino de franceses, ingleses, belgas, que hacen un tour por la Península Ibérica.

La vara del Concejo y la vara de la Justicia, que marcaban los trabajos comunitarios obligados a cada familia y las multas por su incumplimiento, se exhiben en el museo portugués, junto varios objetos como máscaras y trajes de caretos, como explicó la guía del centro. La banda sonora de fondo, reconocible, para la gaita de fole que vertebra el folclore de la frontera. La última parada del recorrido, el bar comunitario de Rio de Onor, donde las conversaciones son bilingües.