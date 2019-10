Una gran pelea de lobos y mastines

Con las seis últimas bajas registradas ayer, el ataque de lobos del jueves se salda con 57 ovejas muertas en la explotación de José Antonio González, de San Juan de la Cuesta. Al parte de animales heridos hay que sumar cuatro mastines, de los 12 que guardan el rebaño. El pasado viernes, tras estar pendiente de la disgregación del rebaño atraídas por las bellotas, recogió las ovejas. La temporada de bellotas es un quebradero porque el ganado sale disparado a las zonas de roble, de ahí que echara en falta algunos animales que se quedaron rezagados en los robledales, de los 400 de la explotación. El sábado, por la lluvia, no las sacó a pastorear, pero el domingo comenzaron a aparecer en la nave ovejas mordidas y estresadas por las carreras. En el primer recuento faltaban 51 ovejas, que en los días posteriores si no aparecían vivas junto a la explotación aparecían sus restos por toda la zona, total o parcialmente comidos, crotales identificativos, lana, huesos, etc. para desesperación del ganadero.

Los Agentes Medio Ambientales comprobaban la denuncia y verificaban el ataque de lobos en lo restos recogidos. Los servicios veterinarios de la aseguradora también examinaron los restos de una treintena de ejemplares que se recogieron, de las que una veintena se han certificado de ataque del lobo. El ganadero verá descontados los daños, pese a que los colmillos en el cuello están nítidamente marcados en las ovejas, pero en las que se alegan otras causas. Para José Antonio González la causa clara es el ataque del lobo, como las seis últimas que murieron por el estrés de las carreteras, e incluso ya hay alguno parto adelantado.

La mastina Giganta, recién parida, se ha convertido en madre adoptiva de dos corderos, que dejan claro el celo de perros guardianes del ganado con la grey.

Por otra parte, los presidentes de Castilla León, Cantabria y Asturias defendieron ayer el control poblacional del lobo.