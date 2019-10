Sobrevivir incomunicados

Anita vive sola en Santa Clara de Avedillo pero todos los días le llaman sus hijas para ver que tal está. Le han comprado un móvil para que ella pueda hacer lo mismo si tiene alguna urgencia o simplemente ganas de hablar con su familia. Si marca el uno, llama a una de sus hijas, si marca el dos, a otra. "Me tendré que ir a vivir a Zamora porque ellas no están tranquilas al no haber cobertura" señala la vecina que hace unos días vivió una complicada noche.

Anita se sintió indispuesta sobre las dos de la mañana y, al no haber cobertura, no pudo avisar a nadie. Aguantó toda la noche con dolores e, incluso, un ataque de ansiedad cuando una vecina la encontró por la mañana en su cama al no tener noticias de ella. Tampoco ella pudo llamar a la ambulancia por lo que la trasladaron en un coche particular hasta el Complejo Asistencial de Zamora donde fue ingresada.

La vecina de Santa Clara de Avedillo no es la única que ha vivido un percance en las últimas fechas pero si ha sido la que mayor susto se ha llevado al no haber cobertura. Otro de los habitantes del pueblo sufrió un mareo en el bar hace unos días y sin la posibilidad de llamar a emergencias, lo trasladaron rápidamente otros vecinos a Corrales donde le atendieron. Esto no ha hecho más que aumentar la inseguridad que sienten los vecinos ante un problema de salud. "Yo le compré un móvil a mi marido para que lo lleve cuando pasea ya que ha sufrido varios infartos" señala otra de las vecinas que ya no aguanta más la situación que viven desde julio.

Todo el pueblo se reúne para contar los problemas de telefonía que tienen. La mayoría de ellos, por no decir la totalidad, tienen familiares fuera de la provincia con los que se comunican habitualmente por el móvil y es que el teléfono fijo cada vez tiene menos implementación en las casas e, incluso, durante algunos días, también falló igual que el móvil. Un operario de telefonía llega al pueblo y los vecinos acuden a informarse. Es la cuarta vez que viene en los últimos meses a cambiar la misma pieza sin que de momento haya dado resultado. Llega algo de cobertura, como un hilo, y todos los móviles se apresuran a sonar. Son mensajes perdidos, llamadas que no han llegado a su destino y que ahora han encontrado salida. "Hay una raya de cobertura", "yo todavía no tengo", "a mí me han llegado varios whatsapps pero no me deja llamar". Los vecinos comentan la situación conscientes de que el arreglo de la pieza solo será un parche que les dejará cobertura intermitente durante unos días antes de volver a perderla.

Lo saben porque viven en el "día de la marmota" desde el pasado mes de julio cuando comenzaron los problemas. Un día tienen cobertura y otros tres no, a veces les pone que tienen, pero no pueden llamar ni recibir llamadas. En verano, los "veraneantes" subían al teso a llamar. Era salir del municipio y los problemas con Movistar desaparecían, pero a su vuelta al pueblo, la misma canción de "sin servicio".

También llevan oyendo la misma canción cada vez que llaman al servicio técnico de Movistar: No existe ninguna incidencia en Sata Clara de Avedillo, sin embargo, el problema existe. Movistar no les ha dado solución pese a la avalancha de llamadas que han hecho los vecinos quienes ya no saben que más puertas tocar para poder tener una vida normal dentro de esa España Vaciada que "se empeñan en vaciar".

Ricardo Tomé, alcalde de la localidad, además de recoger firmas junto con el resto del pueblo para entregarlas en la Oficina del Consumidor, ha elevado la queja a la Subdelegación del Gobierno y a la Diputación de Zamora, buscando aliados en su lucha por tener cobertura móvil. Allí ha encontrado una nueva vía para seguir avanzando en su lucha y desde las dos instituciones ha recibido apoyo.

También las empresas del municipio se están viendo afectadas. Los que residen y trabajan allí tienen que vivir pegados al fijo. "No podemos salir porque si se estropea un robot nos tienen que llamar y no tenemos cobertura" señala una vecina que prácticamente hace guardia junto al teléfono. Los dueños de las tres casas rurales del pueblo, pese a residir en Zamora, tienen que informar a sus huéspedes de la falta de telefonía, un hándicap en la lucha contra otros alojamientos de la zona que ha reducido el número de turistas que se acercan al municipio de Tierra del Vino.