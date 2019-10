La Corporación aprueba la adhesión a Aderisa y Duero-Douro sin apoyo del PP

Otro de los aspectos sacados adelante por la Corporación de Fermoselle es la adhesión del Ayuntamiento a la Asociación para el Desarrollo Integral de Sayago (Aderisa) y también a la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Duero-Douro. El alcalde José Manuel Pilo pone de relieve que próximamente se llevarán a cabo algunas actividades, entre las que está la organización de un taller para mayores y una escuela de música y artes escénicas, así como otros proyectos que exigían la previa integración en la Agrupación para poder llevarlos adelante.

El Partido Popular votó en contra de la adhesión a Aderisa y a Duero-Douro. El portavoz del PP, Alejandro Fermoselle señala que "la razón de no integrarnos es que teníamos que poner dinero, tanto a uno como a otro, y el Ayuntamiento estaba en quiebra con una deuda de 900.000 euros y estábamos obligados por un Plan de Ajuste del Ministerio de Economía y Hacienda a destinar fondos a reducir la deuda". Reitera que, en esa tesitura, "si salen subvenciones, que dan un 50% y el Ayuntamiento tiene que pagar otro 50%, no se podía hacer actuaciones por el techo de gasto"." El Ayuntamiento no podía pagar cuotas para no tener utilidad" expresa el PP.