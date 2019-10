El Ayuntamiento tabarés subvenciona libros de texto a Educación Primaria

El alcalde del Ayuntamiento de Tábara, Antonio Juárez, informó ayer del acuerdo de colaboración suscrito con el Colegio Rural Agrupado (CRA)"León Felipe".

La solicitud y documentación se podrán presentar en el Registro del Ayuntamiento y el plazo de presentación será desde la fecha de aprobación hasta el 31 de diciembre de 2019. Es un acuerdo de colaboración alcanzado en el presente Curso Escolar 2019-2020 para la adquisición libros de texto, aportando una subvención a las familias que tienen alumnos de Educación Infantil matriculados en el centro escolar.

El regidor Antonio Juárez señala que "en este curso 2019-2020 los beneficiarios serán los alumnos y alumnas de los distintos niveles de Educación Infantil ya que en esta etapa no tienen acceso al Programa" Releo Plus" promovido por la Junta de Castilla y León. El programa Releo Plus tiene como objetivo que el alumnado de primaria y secundaria obligatoria de los centros docentes de Castilla y León tenga acceso a la gratuidad de los libros de texto, reutilizando los mismos libros, mientras sean válidos, y aportando los nuevos que sean necesarios.

El alcalde tabarés subraya que el acuerdo con el CRA de Tábara "es que la colaboración sea sólo destinada a Educación Infantil por esta razón". Se prevé continuar la colaboración para el próximo curso, coordinándose con el CRA para hacer también las aportaciones pertinentes para que todo el alumnado del centro pueda beneficiarse de la gratuidad de libros y material escolar, en la medida de lo posible. En relación a las Bases de la convocatoria de ayudas económicas Juárez informa que han sido aprobadas en el Pleno celebrado el 7 de octubre. Podrán solicitarlas los padres/madres o tutores legales de los alumnos que durante el curso escolar 2019-2020 vayan a estar escolarizados en uno de los cursos de Educación Infantil en el Colegio "León Felipe" de Tábara. El requisito principal es estar matriculado en el CRA "León Felipe" a principio del curso 2019-2020 , o vaya a escolarizarse antes del 31 de diciembre de 2019, en cualquiera de los niveles de Educación Infantil.