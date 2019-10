Los niños de Infantil de Tábara optan a ayudas para la adquisición de libros de texto

Los alumnos de Educación Infantil del Centro Rural Agrupado de Tábara optan a las ayudas para la adquisición de libros de texto tras la rúbrica de un acuerdo entre el Ayuntamiento y el CRA comarcal para este curso 2019-2020.

En esta ocasión, los beneficiados serán alumnos de Infantil ya que "en esta etapa no tienen acceso al programa Releo Plus promovido por la Junta", según ha señalado el alcalde de Tábara, Antonio Juárez. No obstante, está previsto continuar con la colaboración de cara al próximo curso en coordinación con el CRA para que todo el alumnado del centro pueda beneficiarse de la gratuidad de libros y material escolar.



Requisitos

Podrán solicitar estas ayudas los padres, madres o tutores legales de los alumnos que durante el curso escolar 2019-2020 vayan a estar escolarizados en uno de los cursos de Educación Infantil en el Colegio Rural Agrupado "León Felipe" de Tábara. Para el acceso a la subvención municipal, las familias deberán presentar la el modelo de solicitud oficial que se facilita en el Ayuntamiento de Tábara -se puede descargar en la sede electrónica de la institución municipal-, original y fotocopia del DNI; original y fotocopia de todas las páginas del libro de familia con todos sus componentes; y certificado expedido por el CRA" León Felipe" de Tábara de que el alumno/a para el que se solicita la ayuda está matriculado en dicho Centro para el presente curso. La solicitud y documentación se podrán presentar en el registro del Ayuntamiento de Tábara. El plazo de presentación de solicitudes será desde la fecha de aprobación hasta el 31 de diciembre.