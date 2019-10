Los alcaldes alistanos entregan a la Junta su propuesta de reorganización sanitaria

Los alcaldes de Aliste pretenden consensuar con la Administración autonómica el modelo de reordenación sanitaria que se pilotará en esta Zona Básica de Salud, y con esa intención los regidores han plasmado su propia propuesta de organización de la Atención Primaria en un documento que ayer registraban en la Gerencia de Salud de Área, en Zamora, minutos antes de solicitar a través de la delegada territorial de la Junta una entrevista con la consejera de Sanidad y con el presidente autonómico.

"Se trata de un documento base para empezar a trabajar en la reforma de la sanidad en la comarca de Aliste, y siempre desde el diálogo y desde el consenso", explicaba el alcalde de Trabazos, Javier Faúndez, uno de los regidores que ayer se desplazaban a Zamora para realizar el trámite. Los munícipes remarcaron que esta es "la primera vez que se pone algo encima de la mesa para empezar a trabajar" ya que ellos no conocen "oficialmente" la propuesta de Sanidad, que sí se ha presentado ya a los profesionales sanitarios de Aliste.

Igual que dicha propuesta de Sanidad, la de los alcaldes también tiene el objetivo de que los médicos pasen menos tiempo en la carretera y más atendiendo a pacientes. Lo que los regidores proponen es reducir el número de visitas a algunas poblaciones grandes y ganar ese tiempo en permanencia en las consultas, ya que cada vez que el facultativo se siente en un consultorio podrá pasar más horas en ese pueblo gracias a que viaja menos.

Para ello, la propuesta registrada ayer divide la Zona Básica de Salud en seis demarcaciones y cada una estaría atendida por dos médicos y dos profesionales de enfermería, de tal manera que en cada demarcación todos los días laborables haya al menos un doctor –uno cubriría los descansos del otro– y un enfermero. Un médico de equipo nunca tendría que acumular las consultas de un compañero de otra demarcación, evitando desplazamientos demasiado largos de los profesionales.

Sin embargo, los alcaldes alistanos ponen una condición en torno a la cual gira su propuesta de ordenación: que la atención a los pacientes se siga ofreciendo con normalidad en los consultorios locales (que ahora Sanidad llama consultorios de proximidad) y no en los seis Consultorios Rurales de Agrupación (en las cabezas de cada demarcación sanitaria). El documento registrado ayer propone cuántos días debería haber de consulta en cada pueblo y durante cuántas horas, teniendo en cuenta tanto la población de las localidades como el tiempo que le llevaría al profesional desplazarse durante su jornada.

Como complemento a esta idea, la propuesta de los alcaldes alistanos contempla el transporte a la demanda para los pacientes que necesiten ver a su médico en un día de la semana en que no haya consulta en su propio pueblo. "Nunca se propondrá utilizar autobuses por no considerarlos un transporte óptimo para nuestros mayores", advierten los regidores, que en cambio prefieren el transporte mediante furgones adaptados para personas con movilidad reducida (coches de 6 plazas más una para silla de ruedas). La idea de los munícipes es que la Administración autonómica proporcione estos vehículos y cree un puesto de trabajo de conductor a media jornada en cada zona.

Por otro lado, los regidores proponen implantar de forma progresiva, "en las poblaciones con más cartillas", un sistema de cita previa "además de otro con atención personalizada para facilitar el trámite a las personas mayores". Además, añaden que de forma paralela al plan piloto de la sanidad se debería implantar otro plan piloto para identificar las "zonas de sombra" en la comarca alistana y resolver esas situaciones hasta garantizar la total cobertura de telefonía móvil e internet en todas las localidades.

Por último, la propuesta incide en la necesidad de contar con todos y cada uno de los 16 profesionales médicos asignados, en la teoría, a la Zona Básica de Salud de Aliste (12 médicos de equipo y cuatro de área) para que el pilotaje pueda funcionar. En la práctica hay varias plazas sin cubrir actualmente y una cubierta por un profesional contratado a media jornada. En este sentido, los alcaldes proponen, además de cubrir esas plazas, otras tres cosas. La primera y más urgente, respecto al concurso de traslados pendiente, es no mover a los profesionales que consigan una plaza en otro lugar hasta que no se haya contratado a sus relevos "para no crear traumas en la comarca". La segunda, ofrecer a los médicos de familia que acaben el MIR en Aliste "un contrato indefinido, no uno de tres años ni ningún otro tipo de contrato". La tercera, la declaración de la Zona Básica de Salud de Aliste como "zona de difícil cobertura sanitaria" para ofrecer a los profesionales sanitarios un incentivo económico por trabajar allí.

Los alcaldes defienden las ventajas de este modelo que "garantiza el funcionamiento de todas las oficinas de farmacia actuales, como complemento a la atención sanitaria en la comarca, al mantener las consultas en todos los pueblos de la zona".

Sin embargo, también reconocen que su propuesta es "una base" y que "habrá que pulir cosas", en palabras de Faúndez, porque "estamos en una etapa constructiva, de diálogo". Por eso esperan a esa entrevista con los máximos responsables de la Administración autonómica en la que poder seguir trabajando sobre estas ideas. "Lo que no pedimos son interferencias políticas, este es un problema nuestro y no queremos que nadie lo utilice con ningún tipo de fin", advirtió el de Trabazos.

El documento entregado ayer en la Gerencia viene apoyado por los alcaldes de 12 de los 13 municipios afectados por la reordenación sanitaria. Falta de pronunciarse a favor o en contra el Ayuntamiento de San Vitero. "Lo hemos elaborado todos los alcaldes, y digo todos porque incluso la propia alcaldesa de San Vitero y presidenta de la plataforma por la sanidad pública ha estado en todas las reuniones de trabajo", matizaba Faúndez ante los medios de comunicación tras salir de las oficinas de Sanidad en Zamora.

Pero los alcaldes pretenden contar también con el consenso de sus vecinos, y ayer anunciaban que "la propuesta se refrendará a lo largo de los próximos días en concejos abiertos en cada una de las localidades de Aliste".