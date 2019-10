Se busca al ganador de un Audi

La comisión de Fiestas de Las Victorias Generación 69 busca al afortunado o la afortunada compradora de la papeleta agraciada con el premio de un vehículo Audi A1, que se sorteó el pasado 28 de septiembre. El 28 de octubre finaliza el plazo de un mes para reclamar el premio correspondiente al número de papeleta 07172.

La "afortunada" vendedora de la papeleta fue Teresa Escudero, de la tienda de electrodomésticos Panero-Milar, un comercio muy conocido en Puebla de Sanabria y la comarca sanabresa en general.

Tere "Panero" como miembro de la Comisión se hizo cargo de un taco de 50 papeletas que se repartió entre Sanabria y Villaralbo. Una persona se llevó la mitad de los números para venderlos entre un colectivo de profesores de la zona de Zamora.

El número es bonito para el afortunado y despistado agraciado, pero "a mí me pareció un número feo. Era un número tan bajito que lo vendí de mala gana, porque no me gustaba nada". De hecho el taco de números que vendió en la tienda a los clientes era entre 07151 y el 07200. Y no hay números ni feos ni bonitos en las decisiones de doña Fortuna.

Teresa Escudero es la mayor interesada en que el afortunado aparezca y reclame el premio. De hecho ha preguntado a sus clientes si han revisado y comprobado las papeletas porque es una pena que el coche no vaya a circular por estas calles. Esta búsqueda ha sido infructuosa, de ahí que se busque por todos los medios al poseedor del 07172. Si el color del vehículo es el que aparece en los soportes publicitarios, hasta se puede decir que el amarillo es un color que da suerte.