Santa Clara de Avedillo denuncia cortes reiterados en la cobertura móvil

Los vecinos de Santa Clara de Avedillo están cansados de las respuestas que reciben desde Movistar por la falta de cobertura de la telefonía móvil en los últimos tres meses. La empresa les comunica que no existen incidencias o que los problemas serán solucionados en los próximos días pero la realidad es que desde agosto son más los días en los que no tienen cobertura en el móvil que los que pueden usarlo. Es Movistar, además, la única operadora con la que pueden trabajar los vecinos al no llegar las redes de Orange ni de Vodafone.

El caso que ha hecho estallar definitivamente a los vecinos del municipio de Tierra del Vino fue la enfermedad de una vecina mayor que, ante la falta de cobertura, no pudo avisar ni a los vecinos ni a los sanitarios hasta la mañana siguiente. El Ayuntamiento ha puesto así una denuncia, con el apoyo de las firmas de muchos vecinos, para revertir esta situación.