Roban utensilios de monta equina en Ferreras de Arriba

Un vecino de Ferreras de Arriba ha denunciado el robo de 4 monturas y 5 cabezadas completas, además de una decena de bocados, que se encontraban en el interior de una explotación ganadera de equino afincada en esta localidad. A estos objetos hay que sumar diversa herramienta básica de cuadra.

El valor de los aperos ecuestres sustraídos asciende a unos 3.000 euros, como denunció el propietario, José Antonio Quesada, que ya formuló la denuncia ante la Guardia Civil. El robo se produjo entre las nueve y media de la noche del domingo, cuando regresó de montar por la zona, y la madrugada del lunes cuando volvió a la cuadra y descubrió el robo. Los ladrones no forzaron la entrada principal, sino que entraron por la parte trasera del recinto, por el que se accede por un camino. Los perros que había en la explotación estaban tranquilos, el lunes, cuando el propietario de los caballos llegó a la nave sin ver nada extraño a la entrada. A Antonio Quesada no le cabe duda de que el robo no ha sido espontáneo, sino que estaba vigilada la explotación.