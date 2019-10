Puebla pide a la Junta fibra óptica y sanidad ante la Asociación de Montaña

El alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco, trasladó ante las Asociación esMontañas el bloqueo de la Junta de Castilla y León para de instalar fibra óptica en los conjuntos históricos y la agonía de la sanidad rural, que afectan gravemente al medio rural.

El alcalde de Puebla, en su calidad de tesorero de la Asociación esMontañas, participó este lunes en la reunión de la junta directiva celebrada en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias en Madrid, donde trasladó los dos problemas urgentes.

Fernández reconoció que "tener un conjunto histórico es un orgullo, es un compromiso de conservación, dinamiza nuestro turismo que es una de las actividades económicas más importantes. Pero en Zamora, estas figuras de protección lo que parecen ser, es una penalización para los que vivimos en los pueblos".

Mostró su malestar por la política de la Junta cuando "cualquier actuación que suponga, ir con los tiempos, modernización de instalaciones, etc€ tenga siempre el "no" de Patrimonio, como si el único interés sea volver a las antorchas".

El alcalde exigió una solución acorde con el lugar a conservar "pero que camine de la mano de los tiempos y la fibra óptica es fundamental como lo fue la luz, el teléfono y hasta las antenas de televisión". Para el representante de la asociación, si implantar cualquier mejora recibe un "no", quién lo niega debe poner la solución y no tapar las cosas y que todo quede como está. Dotar de este servicio a los conjuntos históricos "no se trata de añadir elementos discordantes a los inmuebles, se trata de añadir tecnología y futuro a emprendedores, organismos oficiales y particulares que si están en el Conjunto histórico son penalizados".

El alcalde de Puebla de Sanabria intervino también para explicar la situación alarmante de la sanidad en Castilla y León y lo que calificó de "las últimas ocurrencias" de la Consejera de Sanidad que los consultorios sean atendidos por los profesionales de la enfermería. Censuró el transporte a la demanda "que tendrá de viaje turístico por las comarcas a los usuarios, mayoritariamente jubilados" o dotar esos consultorios base de servicios con los que en estos momentos no cuentan ni los Centros de Salud, o incluso poner helicópteros para las guardias. "Se empieza cerrando los consultorios locales y se acaban muriendo los pueblos" denunció Fernández.

"Ahora nos piden ideas y proyectos. Miren que sencillo "reponer al completo las plantillas y sustituir bajas y vacaciones, además de completar con las guardias". Así se trasladó ante la junta directiva de la asociación de municipios de montaña.