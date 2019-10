Fallece un joven de Gallegos del Río en un accidente de tráfico en la Nacional 122

La Nacional 122 se cobraba en la mañana de ayer sábado la vida de uno de los jóvenes más conocidos y queridos de la comarca de Aliste, Sergio Rivera Rodríguez, de 28 años de edad y conductor profesional, tras un accidente de tráfico a 100 metros de la salida a Muelas del Pan tras sufrir un choque frontal con un camión de gran tonelaje.

El siniestro se producía pasadas las 8 de la mañana, a la altura del punto kilométrico 478 de la Nacional 122, más concretamente en el paraje de El Tejar en Muelas del Pan, pasados unos 10 metros del lugar donde termina el carril de aceleración de la variante de Muelas del Pan y Ricobayo en dirección hacia Zamora capital.

En el trágico accidente se vieron implicados un turismo conducido por el joven alistano que viajaba hacia Zamora capital y un tráiler portugués de gran tonelaje y transporte internacional que viajaba en dirección hacia Portugal.

El conductor del camión salía ileso del accidente, aunque su vehículo volcaba tras cruzar el carril contrario y salirse para el lado de Muelas del Pan por el lado opuesto de donde circulaba. Según las primeras informaciones de la Guardia Civil de Zamora se trataría de un choque frontal al invadir uno de los dos vehículos el carril contrario, presumiblemente por un despiste que le acabó costando la vida al joven alistano de Gallegos del Río.

En el lugar de siniestro se personaron dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, tres dotaciones de bomberos y una ambulancia de Emergencias del 112 con los efectivos sanitarios que no pudieron hacer nada por salvar la vida del joven alistano.

El término municipal de Muelas del Pan (Ricobayo de Alba, Villaflor y Cerezal de Aliste), a pesar de contar con varias rectas y en el caso de la variante sobre el embalse del río Esla con tres carriles, se ha convertido en el más afectado por los accidentes mortales en la Nacional 122 con más de una decena de fallecidos. A este punto negro de la geografía zamorana se suman el cruce de Almaraz en el Monte Concejo, el cruce de Almendra y El Puerto que se han convertido, por desgracia, en lugares demasiado habituales de los siniestros mortales en los últimos años.

Luis Alberto Miguel Alonso, alcalde del Ayuntamiento de Muelas del Pan se mostraba ayer muy afectado y consternado por lo acaecido: "Lo primero es mandar mis condolencias y mi más sentido pésame a la familia de Sergio Rivera Rodríguez. Esto es un sin vivir y salir a la Nacional 122 es jugarte la vida, dado que se trata de una carretera que no está preparada para el tráfico que soporta, muy en particular de tráileres portugueses. Yo llevo sólo ocho años de alcalde y ya han fallecido en la Nacional 122 a su paso por mi municipio 7 personas. No podemos seguir así, todos los partidos deben de llegar a un Pacto de Estado para afrontar con carácter de urgencia la reconversión en autovía desde Zamora a Quintanhilla. No se trata de viajar mejor o peor, aquí estamos hablando de salvar vidas y para ello la Nacional 122 debe de ser autovía. No podemos permitir que las gentes de nuestros pueblos de Aliste, Alba y Tierra del Pan se jueguen la vida cada vez que tienen que ir o venir de Zamora. Con solo salvar una vida habrá merecido la pena cualquier inversión".

Precisamente, el jefe de Tráfico, Eduardo Polo, ha confirmado tanto este como el siniestro ocurrido de madrugada a la altura de Fonfría, saldado con nueve heridos, tras la invasión de la carretera por varios ciervos. En lo que va de año, son ya diez los fallecidos en accidentes de vías interurbanas en Zamora, todos ellos zamoranos, frente a los 13 de todo el año pasado.

Se trata de una persona muy conocida, apreciada y querida en la zona, además de en Gallegos del Río, en los pueblos cercanos como Domez de Alba, Valer de Aliste, Flores, Tolilla, Puercas, Lober, Samir, Vegalatrave, Muga de Alba o Manzanal del Barco. Era Sergio "muy buena gente, una persona amable y sencilla que siempre que podía ayudaba quien lo necesitaba" según relatan sus amigos de la comarca.

La noticia de su muerte cayó como un jarro de agua fría entre sus cientos de amigos y quienes le conocían. Dolor que se ha extendido también a la Tierra de Alba pues su madre es natural de Losilla y la familia Rivera Rodríguez es muy querida en el municipio pues su padre Fermín fue durante muchos años conductor del autobús escolar de la empresa López Ratón que llevaba los niños al colegio de Fonfría.

Sergio Rivera Rodríguez era un amante de las tradiciones y el pasado 29 de junio fue uno de los mozos que procesionó al patrono de Gallegos del Río, San Pedro, por las calles de la localidad.

Sergio Rivera, nacido el día 7 de junio de 1992, era natural de la localidad de Gallegos del Río y era el menor de tres hermanos en la familia formada por Fermín Rivera. Pasó su infancia en Gallegos del Río y realizó los estudios de infantil y primaria en el Colegio Rural Agrupado de Fonfría. Posteriormente se formó en el Campus Viriato de la Universidad de Salamanca.

La tragedia se produjo después de que Sergio Rivera acompañara a un amigo al funeral de su abuela. El pasado viernes fallecía en Samir de los Caños la madre del presidente de la agrupación folclórica Manteos y Monteras y concejal de su ayuntamiento, Domingo Miguel Pérez, familia con la que Sergio Rivera está muy unido. Fue así como Sergio decidió acompañar a su amigo Bernardo Miguel, nieto de la fallecida, a buscar al aeropuerto de Barajas a la hermana de este, Martina Miguel, que venía al sepelio de su abuela. Tras dejarlos en Samir de los Caños, Sergio Rivera regresaba a trabajar a Zamora.