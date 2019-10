La plataforma alistana por la sanidad espera llegar a un "pacto de mínimos" con la Junta

La plataforma de la sanidad de Aliste ha consensuado una serie de reivindicaciones que llevará a la próxima reunión que esperan mantener con la consejera y responsables del Sacyl en aras de alcanzar "un consenso de mínimos" antes de que se pilote en la comarca la reestructuración de la sanidad rural. Estos puntos fueron acordados en la asamblea celebrada en la noche del jueves en el Ayuntamiento de Alcañices, a la que asistieron más de 200 vecinos llegados de todos los rincones de la Zona Básica de Salud de Aliste.

Allí se dejó bien claro que la asociación no permitirá que los pacientes se vean obligados a desplazarse al centro de salud. "Se trata de una población muy envejecida y no podemos consentir que cada vez que esta población necesite ir al médico tenga que pedir cita previa y trasladarse en transporte, adaptado o no".

Otra de sus exigencias es que todos los pueblos cuenten con una visita de su médico cada semana. "No por ser menos habitantes tienen que ser atendidos cada 15 días" –manifiestan– "se trata de un derecho que tienen, de ese modo se debe garantizar el derecho a una asistencia sanitaria digna y de calidad en el mundo rural que piense siempre en las personas y no en ratios ni en estadísticas".

Y por último, como medida más necesaria, es que se cubra la plantilla médica íntegra del centro de salud de Aliste, que debería ser de 12 médicos de equipo y 4 de área, 16 en total. Actualmente hay 13 facultativos, uno de ellos contratado a media jornada.

De momento, parece que la Junta de Castilla y León se muestra abierta a escuchar y tomar en consideración las reivindicaciones que surjan desde Aliste. El presidente del Gobierno Autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, volvía a defender ayer el plan de reestructuración de Casado en una entrevista con la cadena Cope y lo definía como "un proyecto para mejorar la sanidad en el medio rural que se consensuará con todos". Además, Mañueco fue claro al recalcar que "no van a desaparecer los consultorios" y aventuró que "entre todos, de la mano de los propios profesionales y de los habitantes del medio rural saldrá´´a un mejor proyecto".

Las reivindicaciones de los vecinos alistanos han recibido apoyos desde otros municipios cercanos que no pertenecen a esta Zona Básica de Salud, como Riofrío de Aliste (ZBS de Tábara), cuyo ayuntamiento, presidido por Germán Matellán, ha emitido un comunicado solidarizándose con los vecinos de los 62 pueblos afectados por la reestructuración. También han hecho lo propio desde la mancomunidad Tierra del Pan, a través de su presidente Luis Alberto Miguel (alcalde de Muelas) y desde la Tierra de Alba el alcalde de Carbajales, Roberto Fuentes.