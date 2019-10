IU llama a la movilización de la Diputación contra el plan piloto de reordenación sanitaria para Aliste

El grupo municipal de Izquierda Unida llama a la movilización de la Diputación contra el plan piloto de reordenación sanitaria prevista en Aliste, una medida que puede convertirse "en el caballo de Troya de la reordenación del territorio", apunta la portavoz del grupo, Laura Rivera.

Izquierda Unida lo tiene claro: "Nos ha tocado, nos ha vuelto a tocar y solo en Zamora". Ante esta situación, "lo que procede es oponernos rotundamente a experimentos que no compartimos porque empeoran la atención sanitaria en los pueblos de Zamora y vulneran los derechos humanos de las personas de zona rural". Rivera hace alusión a "consultorios donde no va el médico atendidos por personal de enfermería con telemedicina donde no hay ni televisión TDT, ni internet, ni telefonía móvil y trasladando a los pacientes donde no hay transporte público comarcal", ironiza.

También desde IU alertan de que la desaparición de los servicios en zona rural "no es la consecuencia de la despoblación sino la causa de ésta". Además, ponen en evidencia que los médicos que celebraron un congreso recientemente en Zamora "defienden la relación médico-paciente como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, dado su valor, y todos los grupos del Ayuntamiento de Zamora apoyaron la moción presentada en este sentido".

Ante este cúmulo de circunstancias, IU ve el próximo pleno de la Diputación como "una oportunidad que no debemos dejar pasar de oponernos rotundamente a los planes piloto de la consejera en Aliste", de ahí que pidan a toda la Corporación provincial la retirada del plan piloto, el apoyo a las movilizaciones de alcaldes y colectivos sociales contra el plan, presentar una moción de apoyo a la relación médico-paciente como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para evitar la sustitución por la telemedicina así como preguntar a Requejo si comparte las palabras de Igea relativas a que "no es razonable dar servicios con municipios de 50 personas".