Berna Miguel critica que dos diputados inauguraran la guardería de Roales

La oposición municipal en Roales del Pan (Por Roales, Por Zamora) critica que el pasado fin de semana dos diputados provinciales del PP acudieran a la inauguración de la nueva guardería municipal y "posaran orgullosos para la foto" cuando antes se habían negado a aportar financiación para esta misma obra, una obra que pretende mejorar un servicio que utilizan no solo niños de Roales sino también de otros pueblos de Tierra del Pan.

Asimismo, señalan que "curiosamente" el equipo de gobierno tripartito haya invitado a los representantes de la institución provincial al acto y no avisaran al Grupo de Acción Local ADRI-Palomares, que aportó 40.000 euros para financiar la nueva guardería.

A mayores, también acudieron Miguel Ángel Pecharromán y José Lorenzo, los concejales del PP en el anterior mandado "que votaron en contra de construir la guardería nueva y ahora también se apuntan para la foto".

Aparte de eso, la exalcaldesa Berna Miguel y actual portavoz de la oposición recuerda al alcalde, David García, que sigue sin presentar el proyecto de modificado a pesar de que se lo llevan pidiendo durante meses: "dice que lo tiene, pero no lo muestra, porque no existe", afirma con contundencia. Miguel también vuelve a señalar que "ha usado a un concejal para hacer obras de forma ilegal, y no me creo que sea de manera altruista; aunque diga que no cobraba, seguro que ya está controlando la gestión de pedidos de materiales", asevera.

En cuanto a las críticas vertidas por David García acerca del mal estado de la pista deportiva recientemente construida, recuerdan que aunque el anterior equipo de gobierno adjudicó esa obra, la ejecución se ha realizado bajo la supervisión del actual alcalde, "y por lo tanto el mal resultad de la obra se debe a él y a su concejal Tino". El proyecto diseñado por Berna Miguel y su equipo pretendía crear un pabellón deportivo en varias fases, de manera que con los recursos del ayuntamiento primero se pusiera la pista con sus canastas y sus porterías, después gradas, las paredes del frontón y por último la cubierta.

Respecto al acuerdo con Zamora y su coste para Roales, la oposición recuerda que al alcalde "se le olvida mencionar que este problema data de la época de su mentor y amigo Miguel Ángel Pecharromán y de sus actuales compañeros de gobierno, José Gallego y José Lorenzo, que no hicieron su trabajo de cobrar correctamente el saneamiento o no lo destinaron a las arcas municipales. Tampoco se ocuparon de controlar la depuración de las empresas y eso supone 500.000 euros del dinero a pagar, por lo que nuestro regidor debería reclamar a los responsables de que se generase esa deuda, ya tiene una sentencia judicial que lo avale, pero claro, reclamar a sus compañeros de partida no debe interesarle".

Por último, piden a David García que no les dé lecciones sobre optimizar recursos: "Nosotros solicitamos subvenciones que nos permitieron adecentar un poco un pueblo que estaba en la edad de Cuéntame, y utilizamos 7.000 euros de una subvención para hacer zonas verdes, plantar árboles, colocar pérgolas y mesas con bancos para peregrinos. Cuando él consiga la segunda subvención más alta de toda la provincia en materia de turismo para continuar esa obra podrá equipararse a nosotros. De momento no está a la altura".