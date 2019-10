Los ancianos se niegan a viajar para ser atendidos por el médico en otro pueblo

El Centro de Salud de Aliste, ubicado en Alcañices, cuenta desde hace varios años con un ecógrafo que está guardado bajo llave en el sótano, sin estrenar, pues la Zona Básica de Salud no cuenta con un ecografista ni otro profesional formado para utilizarlo. "De nada vale tener unos aparatos de última generación si la medida no va acompañada de la dotación de plazas de profesionales que sepan utilizarlos con los pacientes", opina un profesional de la medicina de la comarca. Por eso el personal está sorprendido con que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León pretenda dotar los nuevos puntos asistenciales con más ecógrafos y con electrocardiógrafos, espirómetros, dermatoscopios, retinógrafos y telemedicina.

El ecógrafo alistano, cuyo valor se situaría entre 60.000 y 100.000 euros, duerme el sueño de los justos mientras los alistanos siguen desplazándose hasta el Hospital Virgen de la Concha a hacerse las ecografías, recorriendo una media de 130 kilómetros de ida y vuelta desde susdomicilios.

El plan que la Junta de Castilla y León pretende poner en marcha en Aliste "nace condenado al fracaso", según los propios profesionales de la medicina, "pues parte de sus fórmulas podrían rozar la ilegalidad o cuando menos ir contra las directrices de la OMS (Organización Mundial de la Salud) al poner en riesgo la salud de los pacientes en los desplazos".

Octogenarios y nonagenarios alistanos de diferentes pueblos consultados ayer lunes por este diario se niegan rotundamente a pasarse la vida en la carretera para poder recibir la asistencia sanitaria adecuada: "Somos muy ancianos, la mayoría con alguna dolencia leve o grave, ya no nos valemos por nosotros mismos y no vamos a salir a la carretera y tendrán, es su deber, que prestarnos la consulta en el consultorio del pueblo o en nuestras casas". Profesionales de la medicina reconocen que "en Aliste hay muchas personas mayores que por su edad y patologías no están para viajar por malas carreteras y pasarse una mañana entera en un autocar y pendientes de una consulta".

De esta manera muchas de las visitas se convertirán en visitas domiciliarias y los médicos que ahora se pasan el día viajando de pueblo en pueblo temen que el nuevo plan solo incremente su número de desplazamientos diarios.

Por otro lado, los profesionales sanitarios reconocen que "la única manera de prestar una asistencia sanitaria digna y eficaz es que coincidan en tiempo y lugar el médico y la enfermera". La falta de profesionales viene haciendo esto más difícil cada vez, y a partir de ahora imposible.

El mantenimiento o potenciación del servicio de ATS en los consultorios médicos locales donde se retirarán los médicos, así se reconoce, no solucionara nada porque "las "efermeras solo desarrollarán el trabajo para el que están formadas profesionalmente, no son médicos".

Malestar entre los médicos

Fuentes de toda solvencia cercanas al colectivo médico aseveran que "por mucho aparataje que pongan no se va a poder utilizar, porque son de especialistas que para eso han tenido que prepararse estudiando los años correspondientes. En la consulta diaria la atención conjunta de médico y enfermera es imprescindible y si hay urgencias aún más. Con este nuevo modelo vamos a pasar más tiempo en la carretera tanto los médicos como los pacientes, la señora consejera de Sanidad no puede extrapolar el trabajo que ella realizaba en un centro de ciudad con centros rurales".

Desde el colectivo médico y de ATS se pide "que incentiven a la Zona Básica de Salud de Aliste como zona de difícil cobertura. Ellos en cuanto han llegado se han subido el sueldo un 20% y hasta un 30%". Aseveran médicos de la zona que "jamás han pedido nuestra opinión, cuando nosotros somos los que conocemos el lugar donde trabajamos. Algunos llevamos muchos años trabajando en Aliste y seríamos los más indicados para intentar hacer un planeamiento más coherente y real de la situación".

Desde el sector afectado añaden que "después de peleas judiciales por no darnos la manutención durante cuatro años ilegalmente y ganar nosotros la sentencia, la comida que nos ofrecen es basura. Con alimentos con moho, frutas podridas, escasa. Para dársela a los perros. Tendremos que adoptar algún perro en cada centro de salud".

Jesús María Lorenzo Más, alcalde de Alcañices, presidente del grupo de acción local Adata y de la mancomunidad Tierras de Aliste es contundente: "Con la sanidad rural alistana no se juega porque es el pilar básico para una calidad de vida digna. Lo que tiene que hacer la Consejería de Sanidad y la Junta de Castilla y León es mejorar la sanidad y dotarla de cuantos profesionales, médicos y enfermeras, hagan falta y de los mejores aparatos. Sin embargo nos están tirando a matar, hacen experimentos y siempre nos toca a los mismos, las zonas más desfavorecidas y eso nos se puede ni no vamos a permitir. Tenemos un Centro de Salud que es tercermundista y hay que mejoralo ya y adecuarlo a los tiempos. La salud y la vida de los alistanos y las alistanas es lo primero y por ello vamos a luchar cómo y dónde sea".

Recogida de firmas

Ricardo Santos, tomando como referencia el articulo del pasado domingo de La Opinión-El Correo de Zamora sobre el "plan piloto" iniciaba ayer en Change.org la petición dirigida a la Junta, "No a retirar los médicos de los consultorios alistanos".

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Aliste, cuya portavoz es Vanesa Mezquita, ha solicitado al Ayuntamiento de Alcañices el salón de actos de la Casa Consistorial para el jueves, con vistas a celebrar una reunión, a las 19.30 horas, abierta a todos.