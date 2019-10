Los vinos de Arribes exigen "Duero"

La única mujer "Master of Wine" de España, Almudena Alberca, y la Premio Nacional de Gastronomía, María José Huertas, ambas de raigambre sayaguesa, fueron nombradas ayer Enóloga de Honor y Sumiller de Honor, respectivamente, de la Denominación de Origen Arribes.

El reconocimiento tuvo lugar en el marco de la X Edición "Sabor de Arribes" que el Consejo Regulador de la DO Arribes, el Ayuntamiento de Villar del Buey, la Asociación Cultural "El Ramo" y la Asociación de Jubilados "Santa María Magdalena" organizan en Cibanal.

El acto fue presentado por el periodista Javier Pérez Andrés que resaltó la formación, el nivel, la profesionalidad y la proyección, tanto de Alberca como de Huertas, de quienes destacó su ra

Fue un acontecimiento sellado con la presencia de representantes de todas las instituciones políticas y con la convicción de que los vinos de la Denominación de Origen Arribes lograrán, un día, el apellido de "Duero" que hasta ahora se les ha retirado en las salas judiciales, que no en la realidad natural y paisajística. "Asi se llama la Reserva de la Bosfera, así se llama el Parque Natural y así se llama el territorio que compartimos con Salamanca"expresó en su alocución Pérez Andrés.

La directora general de Turismo, María Estrella Torrecilla; el subdirector del Itacyl, Fernando Lázaro; la delegata Terrtorial de la Junta, Clara San Damián, el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, el presidente de sumilleres de Zamora, diputados de zona, alcaldes, concejales y vecinos de Cibanal estaban acompañando a la Denominación de Origen Arribes". Destacó el premio concedido "a dos mujeres que han triunfado con mayúsculas", y de quienes resaltó los reconocimientos de los que han sido merecedora. Antes de hacer entrega del galarón tuvo lugar una pisada de uva, seguida con gran profusión de móviles, y que corrió a cargo de Angelines Nuño, Mary Carmen Garrido, Benilde Esteban e Isabel Soler. Lo hicieron al son de las gaitas del grupo alistano "Manteos y Monteras". A ambas les impusieron a banda que las reconoce como Enóloga y Sumiller, respectivamente, de Honor.

María José Huertas, con la familia en Gáname, expresó "el placer que se siente al ver a la gente sayaguesa en un acto tan bonito", y subrayó "la ilusión" que le hace recibir el galador en Sayago "que es mi tierra". Almudena Alberca, con familia en Muga y Argañín, señaló que "es un momento superemocinante porque no hay nada mejor que en tu tierra, que corre por tus venas y tu corazón, te reconozcan por el trabajo que están haciendo", ademñas de airear que "me siento muy de Sayago".

Los diputados de Turismo, de Zamora y Salamanca, difundieron su apoyo a una comarca que, según García Hidalgo, tiene que creerse lo que tenemos y lo que somos". Prada dijo sentirse "orgulloso de la D O Arribes de Duero" y recalcó el apoyo de la Diputación de Zamora. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, dijo "tener constancia de que en Arribes hay gente emprendedora, con ilusiones y trabajando muy bien, que es importante para luchar contra la despoblación". La directora general de Turismo, Estrella Torrecilla, definió a las galardonadas como "referente" y a Sayago como "zona espectacular". El presidente del Consejo Regulador, José Andrés Blanco, expresó que el vino de Arribes "tiene una calidad no discutida pero no tiene una visibilidad suficiente". El director técnico, Carlos Capilla, calificó la campaña como "muy buena" y cifró en torno "a los 900.000 o el millón de kilos" la cosecha. 50.000 litros de Arribes van destino de EE.UU, si los aranceles no lo complican.