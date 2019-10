Roales inaugura hoy su guardería con una jornada de puertas abiertas

Tras un año completo de trabajos Roales del Pan cuenta con una nueva guardería infantil que será inaugurada hoy a las 11 con una jornada de puertas abiertas.

La construcción fue una propuesta del anterior gobierno municipal que presidía Berna Miguel, quien aprobó y adjudicó esta obra que no pudo ser inauguarada antes de finalizar el curso pasado. Tras las elecciones municipales el nuevo equipo de gobierno liderado por David García emprendió unas obras de reforma en el centro, antes de su puesta en funcionamiento, que fueron criticadas por la exalcaldesa y el resto de ediles de la oposición por carecer de proyecto aprobado en pleno y porque una parte de los trabajos los realizó el concejal de Obras, Agustín Fernández, sin estar dado de alta.

El regidor, David García, aclaraba ayer que la reforma "ha sido supervisada por el técnico aparejador del ayuntamiento" y que "se trata de una obra municipal que se ha realizado con medios propios para ahorrar costes, como otras muchas obras que realizamos todos los días sin necesidad de pedirnos permiso a nosotros mismos, con el ahorro considerable de dinero". Añade el munícipe que está obligado a "optimizar aún más si cabe" los recursos económicos del Ayuntamiento porque el acuerdo firmado por la exalcaldesa con el Ayuntamiento de Zamora "cuesta 85.320 euros cada año" y "merma considerablemente la tesorería de este ayuntamiento". Por eso, García defiende que "ojalá hubiera muchos concejales como Agustín , que gracias a su altruimos y buen hacer ha podido reconducir una obra llena de despropósitos".

Entre otros desperfectos corregidos en la nueva guardería, el Ayuntamiento de Roales señala que no había evacuación de aguas pluviales en toda la parcela, que la acometida general de agua estaba conectada al grifo de la escuela y no existía llave de corte de paso, que no había contador de luz y que "el colmo es que habían querido conectar el sistema de calefacción de la guardería a la caldera del colegio, saltándose toda normativa".

Igualmente, desde el actual equipo de gobierno municipal señalan que sus predecesores adjudicaron la pista deportiva presupeustada en 72.000 euros por 36.000, "saltándose el límite de 10% de bajada, claro pensarían que menudo negocio una rebaja tan considerable, pero la obra ha quedado llena de hoyos, y ahora nos toca a nosotros arreglarlo".

Por eso, consideran que "el tema de obras no es el fuerte" del anterior gobierno, "pero el de la gestión tampoco", y aseguran que han encontrado "facturas que ascienden a casi 7.000 euros en árboles traídos desde Torrejón de Ardoz (Madrid), resaltando 23 geranios que nadie sabe dónde están, mientras que los árboles se han secado más de la mitad de ellos".