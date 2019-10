El Perdigón recupera la Fuente Vieja y sustituye la red de abastecimiento

El Ayuntamiento de El Perdigón, con el socialista Ángel Calleja a la cabeza, ha procedido a recuperar "uno de los lugares más entrañables para los vecinos de El Perdigón" como es la Fuente Vieja que durante muchos años fue punto neurálgico del municipio.

Los trabajos principalmente han sido de restauración del monumento por su valor para los vecinos ya que actualmente no se le da uso al ser agua no potable y no tratada sanitariamente. Además, desde el Ayuntamiento de El Perdigón se ha producido a la limpieza de la zona para que se convierta, de nuevo, en una zona de recreo para los vecinos del municipio.

En la segunda fase de la recuperación de la Fuente Vieja, el equipo de Gobierno procederá al repintado del vallado que rodea a la fuente y que se incorporó para evitar caídas al manantial.

La noticia ha sido muy bien recibida por los vecinos, especialmente los mayores que recuerdan haber disfrutado de niños al rededor de la fuente o haberla usado para trabajar o aliviar la sed hace ya muchos años.

Paralelamente a la restauración de la Fuente Vieja, el Ayuntamiento de El Perdigón está procediendo a renovar la red de abastecimiento del municipio, sustituyendo la tubería del agua del depósito al pueblo para mejorar el servicio.

La tubería vieja es de fibra de cemento y está siendo sustituida por una tubería de 140 mm de polietileno electro soldada que mejorará el abastecimiento.

Tal y como informan desde el consistorio, en algún momento durante la ejecución de la obra será necesario cortar el suministro de agua y siempre que sea posible se avisará con antelación "salvo en el caso de que se produzca una avería en la tubería vieja, lo cual es imprevisible" explican.