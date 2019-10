Sanidad descarta llevar más médicos a la Zona Básica de Corrales

Los responsables de la gestión del centro de salud de Corrales del Vino tratarán de mejorar la comunicación con los alcaldes y concejales de los 13 municipios que conforman esta Zona Básica de Salud con el objetivo de transmitir a los vecinos cualquier cambio puntual que pueda haber en los horarios o las fechas de las consultas médicas o de enfermería, para que ningún paciente se encuentre el consultorio cerrado cuando acuda a su cita. Ese es el compromiso alcanzado por la Administración Autonómica en la reunión mantenida en la tarde de ayer entre el gerente de Salud y su equipo técnico y los regidores de la zona, encuentro presidido por la nueva delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián.

Con siete médicos de equipo y un médico de área para cerca de 3.500 pacientes repartidos en 13 municipios (16 pueblos) la Zona Básica de Salud de Corrales del Vino "cumple los ratios", en palabras del gerente de salud, Francisco Montes Villameriel, por lo que no cabe esperar que el Gobierno Autonómico asigne más médicos o enfermeros a esta comarca zamorana.

A pesar de ello, los alcaldes no desistieron de pedir más personal sanitario para mejorar la atención en sus respectivos pueblos y de exponer todos los contratiempos ocurridos en los últimos meses con las consultas, especialmente durante el verano.

"Ellos quisieran tener mucho más de lo que nosotros podemos dar, aquí se cumplen los ratios de médicos y enfermeras pero ellos lógicamente piden mejores servicios para sus vecinos", declaraba Clara San Damián al término de la reunión, quien no obstante valoraba muy positivamente la oportunidad de conocer todas las demandas de los regidores: "Es importante acercarnos a los vecinos y a los alcaldes y escuchar de primera mano lo que perciben de la sanidad, las inquietudes y demandas que les transmiten los vecinos de cada pueblo".

Los responsables de Sanidad sí reconocían que, aún en una zona donde se cumplen los ratios, como la de Corrales del Vino, "en caso de una baja o un permiso no tenemos personal para cubrirlo y tienen que asumir esa actividad el resto de compañeros", una situación que no es exclusiva de esta comarca porque "nos faltan médicos en toda la provincia y también en otras provincias y en el resto de España, como no me canso de repetir", aseveró Montes Villameriel, no sin destacar que "sin incidencias la plantilla está cubierta".

Hace un año la zona de Corrales contaba con nueve médicos, uno más que ahora, en concreto siete profesionales de equipo y dos de área. En la reunión se explicó a los alcaldes que el segundo médico de área estaba destinado a este centro de salud porque había varios profesionales de equipo que, por edad, estaban exentos de realizar guardias y se necesitaba una persona más que entrara en la rotación, pero tras la jubilación de varios profesionales que han sido reemplazados por médicos más jóvenes solo se necesita una plaza de área, que está cubierta.