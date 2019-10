El proyecto de reforma de la guardería de Roales no está en el Ayuntamiento

La oposición en el Ayuntamiento de Roales del Pan –el grupo municipal Por Roales, Por Zamora– asegura que el proyecto técnico para las obras de reforma que se están llevando a cabo en la nueva guardería no está registrado en el consistorio. Tras las declaraciones del alcalde David García en este diario, en las que invitaba a los concejales que habían pedido este documento a acudir al propio ayuntamiento a consultarlo, los ediles de la oposición se han encontrado con que tampoco hay constancia de tal proyecto en las oficinas municipales, según han anunciado en sus redes sociales, a pesar de que los trabajos comenzaron hace semanas.

Además, desde el grupo de la oposición señalan que "en cualquier caso la obligación del equipo de gobierno es registrarlo en el Ayuntamiento y aprobarlo en el pleno, órgano de contratación de esta obra y el único organismo que puede dar validez legal al mismo".

También critican que el concejal de Obras esté colocando azulejos en la guardería, cosa que para el alcalde "no tiene nada de malo": "es un fraude ya que no está dado de alta en el centro de trabajo, está quitando un puesto de trabajo y el seguro no le cubre en caso de accidente", responden desde Por Roales, Por Zamora.

Por otro lado, exigen al alcalde que no se esconda tras el secretario para no responder a los escritos de la oposición, ya que "el secretario está en todo caso para dar validez a los escritos que surgen de la Alcaldía, no para realizarlos, ¿o acaso cobramos 1.300 euros para que el secretario nos haga el trabajo?", dicen en referencia al sueldo del alcalde, que dobla al de su predecesora.

En cuanto a que la oposición esté bloqueada en la página de Facebook del ayuntamiento, vuelven a criticar la actitud "de dictadura" del alcalde, de Vox, porque "Facebook acepta todo tipo de perfiles, entre ellos el político, y nuestro Facebook representa a más de 230 personas que usted se pasa por el forro". También ha bloqueado el perfil de un edil.