Los quintos del 79 reinan en Quintanilla

Los quintos de 1979 de Quintanilla del Monte han llegado a los 40 años y lo han querido celebrar a lo grande con una parrillada para todos sus amigos que reunió una multitudinaria asistencia.

Rafa Estrada, Edu Valdés, Vanesa Calvo, Almudena Martín e Irene Martín comenzaban la celebración de buena mañana con un sonoro repique de campanas a cargo de los campaneros locales Miguelito y Edu, para a continuación realizar una ofrenda floral a Raquel, una quinta que ya no está entre ellos.

Después fueron a la bodega, donde Sandra, Verónica, Laura y Geli preparaban un cocido para los amigos y familiares de los quintos ya que los protagonistas se fueron a comer a un restaurante de Villalpando. Tras las copas vespertinas y la parrillada en el salón social, los quintos pusieron el color a su fiesta con un castillo de fuegos artificiales en el parque Adolfo Suárez y bailaron hasta altas horas al ritmo de Dj Purry.