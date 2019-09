"La mejora de la vía de Sarracín a Tábara es vital para evacuar pizarra de Riofrío"

Germán Matellán Fernández es el alcalde del Ayuntamiento alistano de Riofrío (Sarracín, Cabañas y Abejera de Tábara), un municipio situado a la vera de la Sierra de la Culebra y puntero en la comarca en infraestructuras y prestación de servicios.

– ¿Cuales son la principales prioridades para la Alcaldía y para el resto de la Corporación Municipal en esta legislatura?

– Mejorar la calidad de vida en los cuatro pueblos, Riofrío, Sarracín, Abejera y Cabañas para asentar población, que nuestros vecinos dispongan de unas infraestructuras y unos servicios adecuados a sus necesidades y a los tiempos que vivimos, para conseguir el progreso y desarrollo social y económico. No es fácil, lo sabemos, pero somos conscientes que trabajando unidos alcalde, concejales y vecinos lo conseguiremos. Somos cuatro pueblos y un mismo sentimiento: progreso, unidad y hermandad.

– ¿Cual ha sido la gran apuesta del Ayuntamiento en estos últimos años?

– La concentración parcelaria. Sin lugar a dudas. Acabar con los minifundios y tener grandes parcelas es la única posibilidad para la supervivencia del sector agrario y ganadero. Tras diez años de arduos trabajo la de Riofrío fue la primera en culminarse con 2.751 hectáreas afectadas, pasándose de 25.851 parcelas de 554 propietarios a 1.736 y se ha habilitado una red de caminos de 78,8 kilómetros. En Sarracín ya tenemos las fincas y estamos ahora con los 78,6 kilómetros caminos y desagües: se han concentrado 1.891 hectáreas de 504 propietarios, pasando de 24.158 parcelas a 1.428 de reemplazo. La de Abejera está en fase de proyecto, resolviéndose alegaciones y pendiente de su aprobación definitiva, marcación y caminos. En Cabañas está en fase de Estudio de Impacto Ambiental, es la más retrasada, pero no por ello abandonada: estamos pendientes de una reunión con la Junta para retomar el expediente y acometer actuaciones para su desarrollo.

– ¿Cómo está el abastecimiento domiciliario de agua?

– Bien. El Ayuntamiento trabaja día tras día en su mejora continua en colaboración con el Área de Medio Ambiente de la Diputación de Zamora para conseguir un adecuado y ordenado suministro a las cuatro pueblos. Se han construido nuevos depósitos y estaciones depuradoras de control de cloro y eliminación de hierro. En estos momentos se está ejecutando el proyecto de la estación depuradora de agua de Cabañas. El caudal de tratamiento mediante ajuste automático de pH y filtración mediante carbón activo, dosificación constante de cloro y mezclador y filtración catalización del hierro, será de 3.800 litros por hora. Tiene un coste de 60.451 euros y se preve que esté terminada y funcionado en menos de dos meses.

– El municipio de Riofrío fue pionero, junto a San Vicente de la Cabeza, en los comedores social de la tercera edad.

–Fue, es y siempre será una gran iniciativa, no siempre valorada en su justa medida, pero que los usuarios alaban y califican con un sobresaliente. Nuestros mayores han dado su vida trabajando día tras día por su familias y por nuestros pueblos y, como no podía ser de otra manera, desde el Ayuntamiento siempre les apoyaremos en lo que necesiten El comedor social siempre ha contado con el apoyo municipal prestando sus servicios a las cuatro pueblos, Sarracín, Riofrío, Abejera y Cabañas, así como a municipios limítrofes: Ferreras de Arriba y Otero de Bodas.

– Tras la fiebre de la pizarra en Aliste sólo Riofrío y Abejera mantienen la actividad de cantera y de planta. ¿Cómo está ahora mismo la situación?

– La cantera de pizarra es una fuente de empleo y mantenimiento de población. En la actualidad se trata de una explotación plenamente en regla que colabora extraordinariamente con la Corporación Municipal, dando trabajo a muchas familias. En la cantera de pizarra están trabajando alrededor de 200 personas.

– Logros y también alguna carencia ¿cuál es la gran asignatura pendiente?

– La carretera provincial que va de la Estación del Ferrocarril, por Riofrío, Sesnández y Sierra d la Culebra por el Alto la Carmona, a Tábara, para conectar con la Nacional 631 es una deuda histórica para este municipio al que vertebra. Se mejoró no hace y está bien, pero con muchas limitaciones pues se trata de una carretera muy estrecha, carente de arcenes en muchos tramos, que no está capacitada para soportar el paso diario y continuo de las decenas y decenas de tráiler cargados de pizarra, ya que es la única vía posible para evacuar la producción pizarrera hacia España y el resto de Europa. Es un carretera que no está pensada para unos tráficos rodados que piden a voces su arreglo y ensanchamiento con carácter de urgencia antes que ocurra alguna desgracia. Se trata de una carretera imprescindible para Aliste y Tábara y Diputación de Zamora y Junta deben implicarse en su mejora y ampliación urgente.

– ¿Qué servicios públicos han sido los más demandados por los vecinos?

– Mantener un los servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público y pavimentación es algo vital que preocupa a autoridades y usuarios. Luego se demandó mucho el servicio de velatorios, primero se habilitó el de Riofrío, y en la última legislatura se habitaron los de Cabañas, Abejera de Tábara y Sarracín.