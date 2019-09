Rabanales, aislado

El Ayuntamiento de Rabanales de Aliste (Grisuela, Matellanes, Mellanes, Ufones y Fradellos) se vio obligado ayer a cerrar la atención al público de la secretaría - intervención a causa de la avería y falta de cobertura de Internet desde el pasado lunes. Hacia las nueve de la mañana se restableció el servicio, pero fue solamente un instante para volver a caer la señal dejando sin posibilidad alguna a instituciones, empresas y vecinos de usar las nuevas tecnologías.

Autoridades municipales, empresarios locales y vecinos se muestran unánimes a la hora de mostrar su preocupación y malestar: "Esto no es normal en pleno siglo XXI, vivimos en el medio rural y ya todo depende de Internet. Es el colmo de lo absurdo y una incongruencia total pues lo primero que deberían de haber hecho es habilitar unas infraestructuras ya fuera con fibra óptica o vía satélite que garantizaran la prestación de los servicios".

Internet volvía a paralizar desde el consultorio médico a la farmacia, bares y restaurantes, la residencia de la tercera edad San Salvador, tiendas y empresas micológicas y de construcción. Un caos. El medio rural tampoco puede vivir ya sin Internet. Forasteros que deambulaban por Rabanales no ocultaban su enfado: "Vine para aprovechar el día y vuelvo sin dinero y sin medicamentos. Es una vergüenza".

La Subdelegación del Gobierno en Zamora se mantuvo en la mañana de ayer en todo momento en contacto con el ayuntamiento intentando mediar con la compañía Movistar para encontrar una solución urgente. Se da la circunstancia que días pasados se celebró una reunión entre el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, y el alcalde de Rabanales de Aliste, Santiago Moral Matellán, trasmitiéndole el joven regidor municipal que uno de los grandes problemas a estudiar y solucionar era la deficiente cobertura de telefonía fija y móvil y la pobre señal de Internet. Menos de una semana ha tardado el tiempo en darle la razón.

Internet se ha convertido en algo vital y la farmacia de Rabanales se vio obligada en un primer momento a cerrar "por avería en la línea telefónica de receta electrónica". Ayer martes se pudo prestar servicio gracias a un dispositivo del Colegio de Farmacéuticos de Zamora, pues lo demás no funcionaba nada.

La oficina de Caja Rural de Zamora fue otra de las entidades que se vio obligada a colocar un cartel: "Estimados clientes, no podemos atenderos desde el día 23 de septiembre de 2019 hasta el día de hoy por no tener internet ni teléfono". Tampoco pudo funcionar con normalidad la oficina de Caja España en Rabanales.

El Ayuntamiento, así lo adelanta su alcalde, presentará una denuncia, con el informe correspondiente, ante el Procurador del Común de Castilla y León y ante el Defensor del Pueblo. Ayer también se pidió la colaboración al diputado alistano y vicepresidente de la Diputación de Zamora Javier Faundez Domínguez que se sumó a buscar soluciones.

La localidad de Rabanales de Aliste ya sufrió una situación similar en 2018 cuando en el mes de marzo el pueblo estuvo sin cobertura de telefonía e Internet durante cinco días seguidos. Las infraestructuras, repetidor y antena se han quedado obsoletas, en algunos casos mostrando a quien quiera verlas una imagen de abandono más que preocupante. Artefactos que están al alcance de todos, incluso niños, y que pueden ser operados al carecer de tapadaera, lo que supone un problema grave.

La cercanía con Alcañices posibilitó que Rabanales fuera en 1982 uno de los primeros pueblos con teléfono público. Por aquel entonces la opción era la construcción de líneas aéreas, sin embargo, no se sabe por que motivo entre Alcañices y Rabanales se habilitó una línea subterránea de alrededor de 8 kilómetros, lo que acarreaba un alto coste, concretamente 16 millones de pesetas, que costearon tanto instituciones como los usuarios. El servicio telefónico en las viviendas lleva ya 34 años pues se instaló cuando era alcalde Agustín Cruz Lorenzo, en enero de 1985. Aunque había 126 familias con casa abiertas solamente se instalaron entonces 32 teléfonos.

Cuando se instaló la línea subterránea, hace ahora 37 años, se hizo abriendo una zanja, tirando el cable y cubriéndolo directamente con tierra y piedras, con lo cual al no estar canalizado con "macarrón", es imposible cambiarlo como se hace actualmente. La solución pasará por levantar los ocho kilómetros de cableado y hacer una canalización acorde con los tiempos y las necesidades o construir una línea aérea nueva para sustituir a la subterránea.

Vecinos de Sejas se suman a las quejas y manifiestan haber estado hasta siete días sin teléfono. En Vega de Nuez ya se ha restablecido el servicio de telefonía fija. En San Vicente de la Cabeza el alcalde Fernando González Rodríguez insistía ayer en exigir "una cobertura de telefonía móvil y de Internet para todo el municipio, muy en particular para San Vicente y Palazuelo de las Cuevas, donde hablar por teléfono móvil es imposible, solo algo en las partes altas de ambos pueblos y mal. En el ayuntamiento, el secretario no puede ni trabajar porque hoy para todo se necesita Internet y aquí brilla por su ausencia total. Así no podemos seguir, alguien tiene que aceptar su responsabilidad y darnos una solución".