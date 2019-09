El Parque del Lago espera superar las 700.000 visitas antes de que acabe el año

A falta de un trimestre para finalizar el año, las cifras de visitantes al Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras de Porto y Segundera recuperarán los datos anteriores a la crisis. El director del Parque Natural, Jesús Palacios, señalaba un incremento del 10% en el número de visitantes a lo largo de los tres primeros trimestres, lo que hace suponer que el ciclo anual cerrará en torno a las 700.000 personas. La progresión ha ido en aumento desde 2016 cuando se contabilizaron 656.110 visitantes. En 2019 el director espera cerrar con datos de afluencia más cercanas a 2009, anterior al periodo de crisis económica, cuando entraron 739.469.

Un grupo de 73 jóvenes de todas las provincias de Castilla y León y Portugal, han sido de los últimos visitantes contabilizados en el fin de semana que cerró el verano, periodo de mayor número de visitantes del año. El Consejo de la Juventud, que cumple 35 años, desarrolló el pasado fin de semana un encuentro trasfronterizo de Dinamización Rural dirigido a jóvenes de España y Portugal. Ese encuentro tuvo como escenario el Lago de Sanabria y un recorrido en el catamarán de la Estación Biológica Internacional.

El proyecto de Dinamización Rural, incluido en el POCTEP 2014- 2020 "impulsa la formación no formal y de ocio para los jóvenes", como señaló el presidente del Consejo de la Juventud, Víctor Núñez. La actividad es de carácter gratuito y abierta a la participación tanto miembros de asociaciones como de jóvenes no asociados. A través de estas iniciativas también se busca de integración de los jóvenes con diferentes discapacidades, así aunque hay problemas para acceder en numerosos casos "procuramos hacer accesibles todas las actividades. Si son accesibles no hacemos el encuentro en ese lugar".

Desde el Consejo de la Juventud "fomentamos la inclusión de todas las personas para el emprendimiento. A los jóvenes con discapacidad que requiere un apoyo les facilitamos un asistente personal gratuito para ellos, que asume el consejo, porque no concebimos que un joven o una joven no pueda participar por ese motivo".