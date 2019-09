Los expertos analizan las oportunidades que ofrecen los residuos agroganaderos

El Centro Cultural de Caja España-Duero ha acogido este viernes una mesa redonda sobre los problemas y oportunidades que surgen en torno a los residuos agroganaderos, un asunto muy interesante para el sector y que ha atraído a decenas de profesionales, que han querido profundizar un poco más en un tema que afecta, directamente, a su día a día.



Leche Gaza ha sido la entidad encargada de organizar una charla en la que la marca ha estado representada por su director gerente, Ignacio Quintanilla, que ha calificado la experiencia de "positiva", y que ha destacado que este tipo de actos "invitan a la reflexión". Sobre todo, en un contexto en el que la sensibilización sobre la sostenibilidad es cada vez mayor, y en el que el sector agroganadero se ve "injustamente" en el punto de mira, ante unos focos que no siempre apuntan a los ámbitos donde verdaderamente se genera la contaminación.



Antes de la intervención de Ignacio Quintanilla, el presidente de la Fundación Agropecuaria, José Manuel Martínez, ha explicado en qué consisten los purines y el estiércol, y ha aportado datos acerca de las soluciones que se han ido dando para estos residuos a lo largo de las diferentes etapas de la humanidad. Además, Martínez ha subrayado su utilización como recurso para "ayudar a la explotación y darle más rentabilidad".



Del mismo modo, José Manuel Martínez ha apelado a la "buena gestión de las nuevas tecnologías", y ha utilizado la información del profesor Rodríguez Ferri, que finalmente no ha podido asistir al acto, para advertir de las buenas prácticas que se deben llevar a cabo en el uso de los purines.



Por su parte, José Antonio Fuertes Collar, ha recordado que las diferentes administraciones "aprietan las clavijas", y ha realizado un recorrido por las diferentes soluciones que se plantean en países de Europa, como Alemania o Austria, para sacar una mayor rentabilidad económica de los residuos agroganaderos.



Entre ellas, Fuertes Collar se ha referido a las plantas que permiten transformar los residuos en energía: "Hay que tratar los residuos como materia prima y no como basura", ha remarcado el experto, que también ha analizado las ventajas de la economía circular.



Tras las intervenciones, ha tenido lugar un debate muy productivo entre los asistentes y los ponentes acerca del presente y el futuro de la gestión de los residuos agroganaderos.