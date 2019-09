La periodista Pilar Cisneros pregonará la jornada de la capa alistana en Rabanales

Chany Sebastián

El adelanto de la celebración de las elecciones generales traerá como consecuencia indirecta en la comarca de Aliste la suspensión de la fecha elegida para la VII Jornada de Exaltación de la capa parda alistana de honras y respeto que se preveía celebrar el día 10 de noviembre, como es habitual, el domingo anterior a la celebración de San Martín De Tours, patrono de las capas. La celebración, que este año tendrá lugar en Rabanales, pasará al siguiente domingo, día 17 de noviembre.

Así lo ha aprobado por unanimidad la Junta Directiva de la Asociación para la promoción y estudio de la capa parda alistana de honras y respeto (Apeca), presidida por Félix Marbán Junquera, que hoy se reunirá con el alcalde Santi Moral Matellán para ultimar los detalles de los actos a desarrollar y hacer oficial el cambio de fecha.

Los actos principales de la exaltación tendrán lugar en la iglesia parroquial de San Salvador donde el sacerdote Teo Nieto Vicente oficiará la misa. Allí se procederá a la imposición de la Capa Parda Alistana de Honor a los pastores alistanos y se dará el pregón de la Capa Parda.

La Junta Directiva de Apeca ha elegido como pregonera oficial para este año en Rabanales a la periodista alistana, natural de Mahíde, Pilar Cisneros Sanabria, una mujer muy unida a su tierra de origen que ha aceptado encantada la invitación. De niña fue ella una de los alrededor de 300 alumnos del colegio comarcal ubicado en su pueblo, donde hoy solo quedan cinco estudiantes, y ninguno de ellos es de Mahíde. Se trata de una persona muy cercana, conocida y querida tanto en Mahíde como en la comarca alistana.

"Pili, como se conoce en Mahíde a Pilar Cisneros, es hija de los que fueron hasta hace poco los panaderos de la localidad: Toribio Cisneros e Irene Sanabria, que a su vez regentaban el bar y la tienda. Pilar es, así mismo, hermana del actual alcalde Roberto Cisneros Sanabria. La periodista lleva ya más de 20 años en los micrófonos de la Cope y su labor profesional fue premiada el pasado año con la Antena de Oro 2018, antes había recibido otras dos Antenas de Plata y el Marconi.

A Pilar Cisneros Sanabria le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la historia y la arqueología, y también le gustaba escribir: "A partir de ahí una cosa o la otra, sabía que tenía que hacer periodismo o arqueología" y al final entre las dos opciones "vi bastante claro que me apetecía hacer periodismo". Fue así como terminó en Madrid y en la Universidad Complutense. Hace varios años fue pregonera del Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba, más concretamente el año que se celebró en Mahíde.

Según se manifiesta desde la Junta Directiva de Apeca: "Será un honor para Pilar Cisneros Sanabria poder ensalzar tan emblemática prenda, una prenda que para Pilar Cisneros era algo cotidiano de ver en su Mahíde natal, cuando siendo niña y hasta que se fue a estudiar fuera, correteaba por las calles del pueblo o se acercaba hasta el Gestil o La Quinta para ver llegar los rebaños de ovejas y cabras guiados por pastores que se tapaban con la capa parda o por zagalas que lo hacían con sus mantos de paño negro".

La Jornada de Exaltación de la capa parda es ya un referente festivo alistano otoñal y se ha celebrado en seis localidades diferentes: Alcañices (2013), Nuez (2014), Bercianos (2015), Sejas (2016), Figueruela de Arriba (2017) y San Juan del Rebollar (2018). Este año coincidirán en el mismo pueblo todos los actos al contar Rabanales con restaurantes, algo que hasta ahora sólo había sucedido en Alcañices. Hay que tener en cuenta que suelen participar alrededor de 200 comensales (cada uno se paga su comida) y se necesitan establecimientos capaces de acoger a tanta gente.

La VII Jornada de Exaltación de la capa parda alistana en Rabanales tendrá como principal novedad en el desfile la presentación oficial y estreno del estandarte de será portado por el socio de más edad, Tomás Castaño Fernández, con 93 años, actualmente vecino de Alcañices, pero nacido en la localidad de Alcorcillo.

Según sus autores, los artesanos zamoranos de "Menga, Arte y Etnografía": "El diseño de la pieza realza las particularidades de la ancestral capa de chiva alistana en su materiales y técnicas de confección, combinando el picado y el vaciado con los pespunteados tradicionales, borlas de lana, recortado de ojetes, dientes de sierra y flocaje". En cuanto al material utilizado combina los paños de lana del país en su color natural (lana de oveja blanca y negra de raza Castellana) y teñidos de negro, los cuales fueron aportados por Apeca en aras de resaltar la importancia histórica y patrimonial de los telares y la producción local de tejidos en la comarca de Aliste.

El diseñador Oscar de la Renta reconocía tiempo atrás que la capa parda alistana de honras y respeto fue la pieza más destacada de la exposición "Joaquín Sorolla and the glory of Spanish dress" que en 2011 reunió en Nueva York lo más destacado del vestir popular español. En el verano del pasado año 2018 el Museo del Traje mostró en la ciudad de París varias capas "alistanas y mirandesas de la colección del zamorano Alfredo del Cueto Alonso en la muestra "Iconos de estilo: una mirada a la indumentaria tradicional".

Por otra parte, la Asociación para la promoción y el estudio de la capa parda alistana de honras y respeto estará presente en el mercado medieval que se celebrará en la villa el día 22 de septiembre, domingo, invitados por la asociación cultural "Amigos de Alcañices". Actualmente se ha superado ya la barrera de los 170 socios y socias.