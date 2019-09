La basura electrónica mancilla un paraje de Tudera, en el Parque Natural Arribes del Duero

La condición de un territorio como espacio protegido, tanto como Parque Natural (Arribes del Duero) como por Reserva de la Biosfera (Meseta Ibérica) no parece incompatible con desagradables escenarios como el que aparece sobre estas líneas que no es otro que un paraje en Tudera, pueblo del municipio de Fariza. Carcasas de aparatos de televisión u ordenadores, cristales y otras basuras electrónicas llevan casi un mes tiradas por el suelo. Y todo ello a pesar de que los vecinos fueron avisados de que depositaran los viejos electrodomésticos para su recogida el 23 de agosto. No solo no se ha retirado sino que algún desaprensivo se ha dedicado a "destripar" la basura y agrandar el desaguisado.