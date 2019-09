La renuncia del alcalde al sueldo ahorrará al Ayuntamiento saucano 900 euros al mes

El Ayuntamiento de Fuentesaúco se ahorrará 900 euros mensuales en el pago de sueldos por dedicación del equipo de gobierno a las tareas municipales. Y todo ello porque se ha reducido a una la liberación parcial, en concreto del teniente de alcalde, de Ciudadanos, José María Ramos, frente a las dos de la anterior Corporación, que correspondían al alcalde y la teniente de alcalde.

Con el acuerdo aprobado por el pleno celebrado la tarde del pasado jueves, el teniente de alcalde y concejal de Ciudadanos cobrará 600 euros netos mensuales, frente a los 500 y 1.000 respectivamente que recibían el alcalde y teniente de alcalde en el anterior mandato. José María Ramos estará en el Ayuntamiento el martes y jueves, mientras que el alcalde, Eduardo Folgado, lo hará los lunes, miércoles y viernes, aunque en su caso renuncia a cobrar por la dedicación municipal debido a que ya recibe una asignación como diputado provincial.

Otro de los puntos del pleno trató sobre la adscripción de miembros de la corporación a las comisiones informativas, con la "sorpresa" de que el Grupo Popular, ahora en la oposición, no ha presentado propuesta alguna sobre los concejales formarían parte de las mismas. El "olvido" de los ediles populares provocó una contundente reprimenda del alcalde socialista, quien no dudó en calificar de "irresponsable" la actitud. "Si pretenden paralizar el Ayuntamiento, casi lo consiguen" espetó Folgado a tres de los cuatro ediles de la oposición presentes. Era notoria la ausencia del ex alcalde, Gaspar Corrales.

Una de las decisiones que tiene que tomar el nuevo equipo de gobierno es la aprobación de las cuentas de 2018, que deben estar dictaminadas por la Comisión de Cuentas, para pasar después un periodo de exposición pública antes de ir al pleno. Comisión en la que, por la "irresponsabilidad del PP" censuró Folgado, no va a estar ningún miembro. El aparente "olvido" argumentado por los ediles populares en el pleno no convenció a los socialistas. Sin embargo la "reprimenda" debió de surtir efecto, pues ayer por la mañana la oposición presentaba la propuesta de adscripción a las comisiones informativas.

Otro de los puntos de la sesión era la decisión sobre el reparo de Intervención a una factura de 1.450 euros girada por un arquitecto por un proyecto de captación de agua subterránea en el campo de fútbol. Como explicó Eduardo Folgado la actuación procedería de un compromiso asumido por el anterior alcalde, Gaspar Corrales, con el equipo de fútbol "en vísperas de elecciones" para promover un nuevo campo de fútbol. Con el fin de justificar esta actuación, el entonces alcalde popular informó a los jóvenes de que se había encargado un proyecto para la construcción de un pozo con el que regar el campo de fútbol.

Pero la realidad es que "por más que hemos rebuscado, el proyecto no aparece por ningún lado" aclaró el actual regidor. "Esto es como si una persona se va a comprar una casa y, aunque no tiene dinero, encarga la tasación y al final la tiene que pagar". En este caso lo que ocurrió es que "el Ayuntamiento no podía pagar la factura porque no estaba presupuestada, pero además no hay proyecto y ahora se pretende que todos los saucanos paguemos los 1.450 euros" argumenta Eduardo Folgado. El pleno acordó dejar la factura sobre la mesa "a la espera de que aparezca el proyecto".

En la sesión se dio luz verde al reconocimiento extrajudicial de créditos relativos a 6 facturas pendientes del año 2018; tres corresponden al abono a restaurantes por un refresco de un acto en el teatro por 280 euros, otros 40 euros en bocadillos para los bomberos que participaron en la extinción de un incendio y otros 370 euros de una comida para 24 personas con motivo de la exhibición aérea celebrada el año pasado. Otras dos factura corresponden al pago de la sonorización de dos espectáculos flamencos, por valor de 544 y 2.178 euros, y otros 500 euros para la Asociación de Amigos de Fuentesaúco con motivo de la fiesta del Saucano Ausente.

Además se aprobó la elección de Juez de Paz sustituto, cargo para el que no se ha recibido ninguna candidatura por lo que el alcalde propuso a Leandro Pérez Tola, apoyado por unanimidad de todos los concejales de la Corporación saucana.