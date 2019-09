Los franciscanos y San Román del Valle

"Apuntes para la historia. El convento de Nuestra Señora del Valle. San Román del Valle 1397-1983" es el nuevo libro de Francisco Trancón Pérez, que acaba de ver la luz de la mano de la Asociación Cultural Nuestra Señora del Valle. La obra de este docente leonés muy vinculado a Zamora explora por primera vez en la historia del convento de San Román del Valle y del propio pueblo.

El autor bucea en "fuentes primarias" de documentos antiguos no publicados, depositados en archivos; y "fuentes secundarias" proporcionadas por trabajos publicados. Trancón también se ha valido de las fuentes orales, testimonios y recuerdos transmitidos de unas personas a otras, aunque con la "validez relativa" de no poder comprobar hechos que no están documentados.

Como explica el propio autor, el contenido del libro se distribuye en cuatro capítulos que comienzan por los "apuntes" sobre la orden de San Francisco (que ocupó el convento desde 1397 a 1835), con una descripción de los planes de estudio y el profesorado de los centros novicios, especialmente en Nuestra Señora del Valle.

Otro capítulo se centra en el propio convento, con datos que se remontan a principios del siglo XV a través del estudio de las diferentes bulas papales. El autor documenta la capilla que poseían los condes de Benavente en Nuestra Señora del Valle, así como convenios, trueque de tierras o celebración de capítulos de la orden franciscana.

El libro de Francisco Trancón dedica otro apartado al periodo de la ocupación franciscana del convento de San Román del Valle con el documento fundacional o la lista de frailes que componían la comunidad y sus cargos. No menos curioso resulta el detallado relato de "apeos, donaciones y permutas" relativas a las propiedades del convento. Finalmente el libro se centra en la iglesia de San Román del Valle y la cofradía de Santa Bárbara, con las visitas pastorales y el contenido de las mismas, inventario de bienes y capellanías.

Maestro, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación e inspector de educación, Francisco Trancón es autor de varios libros relacionados con su especialidad educativa, pero además su incesante curiosidad y el buceo de los archivos le acreditan como autor de un conjunto de obras sobre temas de Zamora, especialmente de Tierra de Campos.