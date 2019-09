Localizado en Pozuelo el cuerpo de un hombre tras varios días muerto

Agentes de la Guardia Civil de Tábara localizaron el pasado martes el cuerpo de un hombre que podría llevar varios días muerto en su domicilio de Pozuelo de Tábara. El hallazgo se produjo en pasado martes por la tarde después de que uno de los hijos de esta persona, residente en Madrid, diera la voz de alarma a la Guardia Civil ante la imposibilidad de contactar con su padre, que vivía solo en su casa.

Cuando los agentes se personaron en el domicilio encontraron el cuerpo del hombre, de 65 años de edad, tendido en la cama y con signos de descomposición.

Independiente

Los hijos del jubilado, que se había asentado en Pozuelo de Tábara hace dos años procedente de Cataluña, intentaron en varias ocasiones contactar con él. No fue posible, aunque al principio no le habrían dado tanta importancia porque acostumbraba a llevar a una vida muy independiente y son habituales los problemas de cobertura telefónica en el pueblo y las dificultades para hablar desde determinados sitios.

De hecho, como ha precisado el alcalde de Pozuelo, Jesús Ángel Tomás, "Movistar no funciona dentro de las casas porque no hay cobertura y si estuvieron llamando los hijos en la vivienda es imposible comunicarse". Esta circunstancia habría demorado la localización del hombre en la confianza de su familia de que se encontraba bien aunque no fuera posible la comunicación con él.

Pero pasados unos días sin tener noticias ni que el hombre fuera visto tampoco por el pueblo, el hijo decidió trasladarse desde Madrid y el pasado martes por la tarde la Guardia Civil accedía a la vivienda encontrando el cadáver.

Nuevo vecino

Militar retirado, el fallecido se había instalado en Pozuelo de Tábara hace dos años, tras comprar una vivienda y algunas cortinas. "Llegó aquí con toda la ilusión, le gustaba ir a tomar algo a Tábara o a Zamora, también se entretenía con la pesca; era un buen vecino, aunque hacía una vida un poco independiente, a su aire, pero hablaba con todo el mundo" explica a este diario el alcalde de Pozuelo. Como anécdota puede destacarse que formó parte de la mesa electoral en las pasadas elecciones municipales.

Aunque las primeras hipótesis apuntan a una muerte repentina, será la autopsia del cadáver la que determine la causa del fallecimiento de este vecino de Pozuelo de Tábara.