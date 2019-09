La Junta mantiene reservado el número provincial de licencias de caza y de pesca

J. A. G.

El número de licencias de caza y de pesca, a nivel provincial, es un secreto administrativo. "No te lo dicen. Lo he preguntado pero es un dato que no revelan" expresan fuentes del sector de la caza que, como ocurre en otros colectivos de la sociedad, quisiera tener constancia de un dato que da fe de la evolución de unas prácticas controvertidas y, además, y de una gestión de los recursos naturales que exige una gran interacción social.

Ante la falta de transparencia de una Administración dada a estadísticas de todo y de elaborar memorias anuales, en la Delegación provincial de Caza "estiman que en Zamora las licencias de caza pueden estar entre las 8.000 y las 9.000". Nadie discute que la caza y la pescan "van a la baja".

El delegado provincial de caza, en Zamora, José Antonio Prada, afirma que "la principal razón es que la caza menor ha caído bastante, al contrario de lo que piensa la mayoría, porque los cotos no se han gestionado debidamente, con la carencia de agua y guardería. Es muy bonito cuando ves al perro que marca, pero si vas una hora, y otra hora y otra y no ves nada te aburres, y la escopeta pasa de pesar tres kilos a treinta". Prada señala que "no ayuda mucho la educación que se da a los niños para que no sean cazadores. Son tendencias y ahora las nuevas generaciones no se enganchan, sobre todo los urbanitas".

Prada reitera que la caza "es una herramienta y los cazadores son imprescindibles para gestionar los ecosistemas porque sin ellos habría plagas y no se podría circular por la noche". Repara en que la fauna "trasmite enfermedades con las grandes condensaciones, sarnas, tuberculosis..."

Expone que "la gente no sale a matar por matar, con ver muestra de perros viene contento. Hay una adrenalina y yo, que me gusta el fútbol, no cambiaría un Real Madrid Barcelona por una jornada de caza".

El presidente de la Asociación Zamorana para la Defensa de la Caza y de la Pesca, Antonio José de Prada, por su parte, manifiesta que "es verdad que está a la baja porque el renuevo generacional es menor, es cada vez menos la gente que vive en el entorno rural, y entorno urbano ofrece muchas otras actividades que les desvincula del medio y rural y de la caza". También apunta como motivo "la animadversión que hay sobre la caza en los últimos años y si a los hijos se les da una educación contrario al mundo de la caza no se genera el estímulo".

Los datos históricos ofrecidos por la Junta de Castilla y León, a nivel regional y no provincial, reflejan que las licencias expedidas de caza han pasado de un total de 142.770 en el año 2002 a 88.992 en el 2019, y de 182.861 a 78.292 en lo tocante a pesca. Unas cifras que son algo más elevadas si se tiene en cuenta a las personas con licencia en vigor, pues en son 161.448 en 2002 y 120.965 en el 2018, referidas a caza, y 222.312 y 146.462, en cuanto pesca.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León ha pasado de otorgar 129.170 permisos de caza en la Comunidad a lo largo del año 2008 a expedir 88.992 licencias en 2018, según los datos facilitados a Efe.

Un descenso superior al 31 por ciento que en el caso de la pesca es aún mayor, del 56 por ciento: de 178.148 a 78.292 concesiones.

De las licencias expedidas a ciudadanos con domicilio en Castilla y León, un 21 por ciento corresponden a cazadores de León. Por detrás se colocan las provincias de Salamanca (15%), Zamora (13%), Valladolid (12%), Burgos (11%), Ávila (8%), Palencia (7%), Segovia (6%) y Soria (6%).

No obstante, un 41 por ciento de las licencias que se expiden corresponden a cazadores de fuera de la Comunidad.

Dada la vigencia de alguna de ellas (hasta cinco años), Medio Ambiente ha aclarado que no debe confundirse con las licencias en activo. En este sentido, el número de cazadores con permiso en vigor era de 120.965 en 2018 frente a los 158.132 de 2008; mientras que el de pescadores se situaba en 146.462 frente a los 243.162 de hace una década.

Asimismo, el 66 por ciento de la licencias de 2018 se expidieron desde la web o automáticamente desde Servicios Centrales, es decir, sin pasar por una ventanilla.

También se incrementó hasta un 47 por ciento el número de permisos que se pagaron con tarjeta de crédito o se domiciliaron, sin la necesidad de acudir a una sucursal bancaria.

De las cerca de 89.000 licencias de caza expedidas en 2018, ocho de cada diez -72.109- fueron de tipo A (armas de fuego), 4.793 de tipo B (caza con galgo) y 11 de tipo C (rehala) sin olvidar las 12.079 de carácter interautonómico para practicar la actividad cinegética en terrenos de las comunidades autonómas que adheridas al convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapama).

De igual modo, el 18,5 por ciento de los 78.292 permisos de pesca otorgados en Castilla y León en 2018 -casi 15.000- fueron para lanzar la caña en ríos propios y ajenos.