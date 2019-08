La Junta retira pagos de la PAC por importe de más de 300.000 euros a los los ganaderos de Fariza

Los ganaderos del municipio de Fariza andan indignados porque han recibido una notificación de la Junta de Castilla y León por las que se anula la certificación de la PAC del año 2017. La pérdida económica viene a sumar más de 300.000 euros, puesto que son más de medio centenar de ganaderos repartidos por los pueblos de Fariza, Cozcurrita, Badilla, Mámoles, Palazuelo, Zafara y Tudera.

Su malestar es más que visible porque, unos u otros, hablan de "denuncia por podar unos árboles", "denuncia por segar una pradera", "denuncia por un vallado", "denuncia por no atar o llevar entoldados unos paquetones de paja", "daños de la fauna (buitres, zorras, jabalíes...). "Si llevas el perro atado te denuncian por maltrato, si marcha libre porque va suelto". Los ganaderos de Arribes del Duero y entorno andan en vilo y, por decirlo en expresión de Manuel Ríos, de Palazuelo, "asfixiados".

La Dirección General de Política Agraria Comunitaria, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, ha resuelto que los ganaderos del municipio de Fariza "han percibido indebidamente" el importe en concepto del pago de ayuda del régimen básico del pago, del pago a las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (pago verde) del pago de jóvenes agricultores.

Buena parte de los afectos, o todos ellos, han procedido a recurrir porque han tenido la posibilidad de, una vez recibida la resolución, de "alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen oportunos" en un plazo de diez días".

La decisión de la Junta de Castilla y León obedece al auto dictado por la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia que anuló la Ordenanza Reguladora del Aprovechamiento de los Bienes Comunales y Propios del municipio de Fariza. "Así estamos. Y es por una cuestión entre compañeros y por política" afirma uno de los afectados.

Es una de las consecuencias de las denuncias interpuestas por algunos ganaderos de Fariza. "Es una denuncia presentada por ganaderos de Fariza contra el Ayuntamiento, algunos con el ganado puesto a nombre de sus padres, y que tiene repercusión en lo ganaderos de todos los pueblo de municipio".

El dinero es, en algunos casos, retraído de los pagos correspondiente a la PAC de 2018 y 2019.

"Nos quitan parte del sueldo de los ganaderos" expresan en Fariza. "Esto es lo que se un cachondo fuera de serie. Juegan con algo que se puede llamar fuego. Eso de que luchan porque no se despueblen los pueblos es falso. Nos están danto por todos lados. No importamos y quieren que esto quede para la caza mayor" expresan el ganadero de Tudera José Luis Pascual . "Solo pido a los políticos que pasen un fin de semana en alguna Casa Rural y que vengan a pasarlo al ritmo mio para que vean lo que es esto, porque hablan sin tener ni idea" añade. Afirma que "Tudera es un pueblo cargado de ganado y no hay fuegos porque salimos con tractores, los animales desbrozan los campos. Somos los hijos y los nietos los que cuidaron las encinas los que las mantenemos. Los árboles se han podado toda la vida sin ningún problema. Me matan algunos corderos un cuervo y me piden que escuche a ver si es cuervo, grajo, grajilla. Estamos desmoralizados porque no hay ni pies ni cabeza".

Manuel Ríos subraya que "a mí me hace falta el dinero, y creo que también a los demás ganaderos".

Ahora todos están pendientes de que los recursos salgan adelante con buen pie.