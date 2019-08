Denuncian un centro de tratamiento de residuos en una urbanización de Corrales

Polución y suciedad. Es la situación en la que viven más de medio centenar de vecinos de una urbanización de Corrales del Vino. Varios residentes de la localidad que viven en la urbanización denuncian que un señor de la misma tira todo tipo de escombro en una parcela aneja situada a menos de 20 metros de las casas, convirtiendo la zona en un centro de tratamiento de residuos.

El vecino que provoca esta situación pidió hace 15 meses un permiso al Ayuntamiento de la localidad para realizar una nave agraria facilitado desde el consistorio al cumplimentar con todos los requisitos, al comprar una de las parcelas que lindan con la urbanización para edificar en principio cuatro naves, y solo posee permiso para realizar dos. Ha comenzado con las tareas de excavación en la parcela, en la que ha dejado un terraplén de tres o cuatro metros y en vez construir naves agrarias, está realizando una industrial.

El hombre, en el oficio de la construcción, arroja los escombros de esas obras realizadas a la parcela, acumula chatarra, furgonetas de siniestro, y recicla en la misma urbanización tareas de reciclaje de bloques de hormigón provocando polución, un estado de contaminación. Una situación muy poco saludable, ya que la sustancia que desprende la trituración del cemento provocará a largo plazo problemas de respiración para todos los vecinos que viven en esta zona. Al trasladar los coches, y furgonetas al terreno, debe contar con una serie de permisos que apruebe tener esos automóviles ahí ya que estos desprenden líquidos y residuos contaminantes para el medio ambiente.

Así mismo, ha colocado una valla de obras al final de los patios, un terreno propiedad de la urbanización, para indicar que hay una obra, cada vez que quieren pasar los vecinos tienen que estar abriendo la valla, con el riesgo que un niño la abra y se cuele en esa zona peligrosa. Ante esta situación, los afectados se han quejado verbalmente varias veces al Ayuntamiento de Corrales de Vino alegando que no es una situación adecuada para la salud, ni para los niños del pueblo que no pueden ir al parque infantil situado a menos de 50 metros de donde están todo esto. Mario Castaño, el alcalde de la localidad, les ha dado cita para el viernes, desde hace 15 días que la solicitaron los afectados, y esperan que les de una solución. Anteriormente, cuando trasladaban las quejas la respuesta que daba el consistorio local era "Tomaremos nota" y no volvían a tener noticia.

Así mismo, el alcalde ha declarado que esta persona cumple con todos los permisos y requisitos requeridos de una obra. Además, dice no tener constancia de los elementos situados en la parcela, "el hombre está realizando una nave con los permisos pertinentes" y si fuera conveniente mandaría un técnico para ver si hay una situación de riesgo por contaminación para los vecinos.

Cabe destacar que la policía municipal le paró la obra, al comienzo de esta, al no cumplir con los requisitos necesarios para edificar la nave, pero pasados unos meses, arreglo todos los papeles necesarios para continuar con la edificación y desde entonces ha seguido con la edificación de las naves, con las actividades de reciclaje de bloques de hormigón diariamente y trasladando chatarra, sin visitar ni policía municipal ni Ayuntamiento la obra. Todo esto se ve desde la carretera dirección Peleas de Arriba, y desde varios puntos de Corrales del Vino se puede observar la cantidad de cemento triturado que tiene almacenado en la parcela, por tanto el consistorio debería tener constancia de lo que realiza este vecino, así mismo, tras las quejas que ya ha recibido debería haber observado que todo funciona como debería y se cumple realmente con los permisos de obras.