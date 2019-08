Las vacas de "Gucci" posan en Porto

El ganadero de Castromil, Francisco García, consiguió ayer el premio a la mejor ganadería de la XVIII edición del Concurso Morfológico Nacional de Raza Alistana Sanabresa, que se celebró ayer en Porto de Sanabria, organizado por la asociación de criadores AECAS y el Ayuntamiento portexo.

El presidente de la Asociación, Emilio Riesgo, precisó que "la raza se mantiene estable, conservamos el censo de vacas pero el censo de ganaderos poco a poco se va perdiendo. Es difícil recuperar. En Porto quedan tres ganaderos y seis o siete en esta comarca". La calidad de esta edición "es buena pero hay poco ganado". En el acto de entrega de los premios participaron el presidente de AECAS y los representantes del PSOE, Antidio Fagúndez, José Fernández, Manuel Santiago, Felipe Lubián, junto con el alcalde Francisco Blanco y miembros del jurado, como el presidente del Colegio de Veterinarios de Zamora.

La feria de Porto se desarrolló con la ausencia de los tres ganaderos portexos que no pudieron llevar los animales al ferial por no haber pasado el saneamiento ganadero, y no autorizar la Delegación Territorial de Agricultura y Ganadería instalarse en las proximidades evitando el contacto entre los diferentes puntos de origen. "La asociación y los ganaderos planteamos estar separados pero la Administración no ha dejado".

La distancia que se impuso fue de 500 metros del casco urbano. Como resultado, no hubo presencia local. Uno de los ganaderos de Porto señalaba su malestar porque el ganado en extensivo da más problemas a la hora de reunir los animales para pasar los controles sanitarios. El presidente de la AECAS abogaba por conciliar y llegar a un entendimiento de cara a futuras ediciones.

El público se recreó con las cabezas de ganado expuestas en el recinto ferial y, de manera especial ,con el paseo de las vacas y bueyes de exposición del criador Mario Nogueira, que trajo a Porto varias parejas de diferentes razas, como la portuguesa de barroso, maronesa y alisatanosanabresas, nacidas en Porto pero criadas en Quiroga (Lugo).

La trayectoria de esta explotación es curiosa ya que las alistanosanabresas han participado en anuncios para marcas como Gucci, películas y una serie de televisión inglesa Doctor Who. Estas estrellas se pasearon ayer por las calles de Porto, en medio de una gran expectación y posando para muchas fotos. Mucho público se dio cita para comprar en los puestos. Dos paraguas a 5 euros, "para espantar la tormenta" fue un éxito.

A la hora del almuerzo hubo donde elegir, el pulpo a feria o carne. La asociación AECAS preparó una degustación de ternera de la raza, unos 150 kilos, entre los asistentes al certamen, además de sortear dos chuleteros, uno que voló a Pradorramisquedo.

Por otra parte, en lo tocante a la carretera ZA 102, desde el comienzo de las obras se han registrado 4 accidentes, según la Guardia Civil.

La "plataforma 102" mantiene viva la reivindicación y volvió a concentrar a un centenar de personas en la Plaza del Ayuntamiento, donde los representantes del colectivo denunciaron el abandono de los pueblos-"Queremos dar voz al descontento general". "Algunos podían pensar que el arreglo de la carretera ya cubre las necesidades de la zona. No es así. Vigilaremos la espera de su remate y manteniendo el descontento al no ejecutarse el proyecto de 2011". La plataforma alerta de "la peligrosidad" y la aparición de badenes del firme anterior, como consecuencia de la falta una plataforma nueva, el trazado de curvas en tramos de perspectiva recta y el no limpiar en años las cunetas.

Denunciaron la falta de compensación de las empresas hidroeléctricas que explotan los embalses de la Alta Sanabria, que "no dejan ni un puesto de trabajo en la zona". Tampoco hay compensación de las administraciones que "que nutren sus arcas con los impuestos con los que carga el suministro eléctrico. Aún tenemos esperanza en que nuestros pueblos recuperen la vitalidad de antaño y sean "lugares donde tener una vida digna con los servicios básicos garantizados" se dijo.

La marea naranja rechaza "la dictadura de las ratios de población y las reglas del gasto". La Plataforma reclamó a las administraciones valentía para proveer de servicios de sanitarios, educativos, sociales, culturales y de movilidad. La riqueza ambiental del valle "puede ser el germen de una vida renacida" donde no sea un salto al vacío. Pertenecer al Parque Natural "siguen siendo nuestro gran potencial y nuestra mayor decepción". La Plataforma acertó con el diagnóstico "una ausencia total del Parque Natural en las actividades del pueblo y de la zona".