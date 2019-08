Despoblación ¿problema o consecuencia?

¿Es la despoblación el "principal problema de Zamora" o estamos ante la consecuencia, en términos demográficos de la "dejadez de las instituciones, de las organizaciones sociales y los ciudadanos"?. Si el periodista Celedonio Pérez mantiene lo primero, para el sociólogo José Manuel del Barrio el diagnóstico de la situación actual de Zamora es producto de lo segundo. La despoblación, otra vez y en los últimos tiempos de forma permanente, se ha erigido en epicentro de debate en mesas y foros, en sesudos coloquios o más livianas tertulias.

En ese contexto, por segundo año consecutivo, la asociación "La Mayuela" de Bermillo de Sayago incluye en su amplia programación estival una mesa redonda sobre la crisis demográfica de Zamora. Bajo el lema "La despoblación: entre la tragedia y la oportunidad", José Manuel del Barrio y Celedonio Pérez plantearon sus puntos de vista en torno a un hecho que se acentúa en el territorio rural.

"No pongo en duda las cifras, estudios o informes, pero también digo que los problemas demográficos de Zamora son una consecuencia, no son la causa de nuestra situación" reflexionó el sociólogo. "Mientras no identifiquemos claramente esa causa, no vamos a tener nada que hacer. La cuestión no es que la gente se vaya de Zamora ni que haya muchas personas mayores o nazcan pocos niños, el problema es identificar por qué eso, entre otras, sucede. Y ocurre porque es consecuencia de otros factores de los que se habla de manera tangencial".

Para José Manuel del Barrio es básico tener en cuenta "recursos intangibles" como la formación de la población, la cualificación o lo que definió como el "capital social", "una red de instituciones y grupos que de manera colectiva y comunitaria emprenden un proceso colaborativo para poner en marcha conjuntamente proyectos". Pero en el mundo rural –alertó– "uno de los problemas que explican el resto de problemas es la debilidad del capital social, el individualismo. Cada uno va a lo suyo y es muy difícil emprender procesos colaborativos si no utilizamos los recursos que tenemos a nuestro alcance".

El sociólogo incidió en la responsabilidad de las instituciones, pero también en la del ciudadano. "No podemos mirar para otro lado cuando decimos que el gran problema es la despoblación y nos estamos olvidando de que las cuestiones demográficas hay que analizarlas en el contexto social, económico y político de un territorio y de una sociedad. El hecho de que se decida o no tener un hijo no es una cuestión biológica, es también una cuestión de oportunidades de vida".

Frente al planteamiento de la despoblación como consecuencia, el periodista Celedonio Pérez, ex redactor-jefe de La Opinión-El Correo de Zamora, parte de la base de que "es el principal problema de Zamora y de Castilla y León, porque sin gente no hay nada" sentenció. Lamentó su experiencia personal, con dos hijos en edad de trabajar y ambos fuera de Zamora. "Nuestra provincia ha dejado de ser atractiva para los jóvenes" que huyen de la España vacía; "la España jodida" la redefinió el periodista de Sanzoles. Celedonio Pérez se mostró muy crítico con unos políticos que "no han sido capaces de hacer frente a un problema de Estado" como es la despoblación. "Desde las instituciones se puede decidir dónde colocar a la población, con inversiones e incentivos. Pero en Zamora no se ha hecho nada; quién va a ir a pueblo que no tenga un bar o una tienda, que no tenga un centro social dónde reunirse o Internet de alta velocidad. Sin esto es imposible que alguien venga a un pueblo a establecerse para trabajar".

El periodista planteó la despoblación como "un problema de ordenación del territorio que necesita soluciones de Estado. Para que la gente se quede en la España vaciada hay que crear fuentes de riqueza. Pero si , lejos de eso, quitamos servicios, cada vez es peor". Puesto a salir de la teoría y aportar soluciones, Celedonio Pérez apostó por "incentivar a la gente que se queda en las provincias de interior propiciando, por ejemplo, que las materias primas se transformen donde se producen. Tendría que ser obligatorio por ley". Incluso instaurando una "prima rural, una subvención por vivir en los pueblos".

Y al igual que tenemos claro que "el que contamina paga, pues que el que descontamine cobre porque está beneficiando al país". Puestos a dar ideas, el periodista invitó a buscar "oportunidades" en la despoblación; "los espacios vacíos pueden ser vendibles como zonas descontaminadas, por su biodiversidad y como paraísos del turismo interior". Y también oportunidades en el envejecimiento. "Vamos a hacer de la necesidad virtud y a convertir a la provincia en un centro gerontológico de referencia nacional".