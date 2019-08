El PSOE de Carbajales le asegura al alcalde del PP que el pacto sigue en vigor

El PSOE de Carbajales de Alba ha presentado este jueves un escrito en el Ayuntamiento carbajalino dirigido al alcalde en el que se asegura por parte de la Agrupación Local Carbajalina "el pacto no está roto". "Creemos que no existen motivos y que es beneficioso para el pueblo y los vecinos", argumentan.

Por ello, piden "que se lleven a cabo las acciones precisas" para que las concejalas socialistas María del Carmen Diez León y María Isabel Rodríguez Domínguez no les representen en el Ayuntamiento, "dejen de pertenecer al mismo, queden como concejalas no adscritas y que el señor alcalde dé cuenta en la primera sesión plenaria con la adopción de las decisiones que legalmente procedan".

El escrito ha sido presentado después de que el PSOE de Carbajales respaldara el pacto con el PP y apoyara la gestión del alcalde Roberto Fuentes Gervás.

Noticias relacionadas:

Los entresijos del "pacto de Carbajales".