"Mi cara no es mi currrículum"

Fermoselle ha inaugurado la campaña 1.000 palabras, con la exposición "Mi cara no es mi currículum", en el club de jubilados de San Agustín.

La campaña 1.000 palabras es una acción enfocada al empleo, enmarcada dentro del proyecto "En realidad no tiene gracia", financiado por la Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Servicios Sociales y Cruz Roja Española. Esta campaña esta centrada en la mujer, mediante la cual quieren compartir la importancia de saber bien lo que tiene valor y lo que no a la hora de valorar una persona que se postula a un puesto de trabajo. 1000 palabras si valen más que una imagen, porque el talento esta en la historia de esa persona y no en la foto del currículum, es la idea principal de esta campaña.

Se trata de la única exposición de fotografía en la que no tienes que fijarte en la imagen.