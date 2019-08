El PSOE de Carbajales respalda el pacto con el PP y apoya la gestión del alcalde Roberto Fuentes Gervás

La agrupación local del PSOE en Carbajales de Alba apoya en bloque al alcalde del PP Roberto Fuentes Gervás "porque está haciendo una buena gestión y mantiene una conducta excelente respetando todos los acuerdos", además de abogar por mantener el pacto de legislatura entre populares y socialistas hasta el año 2023, es decir, es bueno para Carbajales y para los carbajalinos".

Los socialistas del municipio, tras condenar enérgicamente el proceder de sus dos ediles que han decidido romper el pacto y pasar a la oposición, han rubricado un documento oficial para el Ayuntamiento de Carbajales de Alba donde se exige que "María del Carmen Díez León y María Isabel Rodríguez Domínguez abandonen el grupo municipal del PSOE y pasen al grupo de no adscritos: Porque no nos representan, nos han traicionado a quienes pusimos nuestra confianza en ellas y les votamos".

La decisión de las dos ediles socialistas ha desatado un auténtico polvorín entre los vecinos y muy en particular entre sus hasta ahora compañeros socialistas: "No nos merecemos esto, lo de Carbajales de Alba no tiene nombre y hay que buscar al culpable para ponerselo, nombre y apellidos, y saber quien está manejando esto desde fuera y si se hace con oscuros intereses".

En las pasadas elecciones municipales del 26 de junio acudieron a las urnas 402 votantes de los cuales 160 fueron para "Por Zamora" que obtuvo tres concejales, PP 130 y PSOE 91. Ello suponía que ningún grupo podría gobernar solo con mayoría. El partido "Por Zamora" obtuvo tres de los siete concejales: Manuel Fidalgo Guillermo, Francisco Morán García y Eloy López Codesal, el PP dos (Roberto Fuentes Gervás y Manuela María Bouzada Blanco) y el PSOE otros dos (Tomás Teso García y María del Carmen Diez León). El número uno de la lista socialista renunció al apta antes de la sesión de investidura y ocupo su plaza María Isabel Rodríguez Domínguez.

El día 15 de junio de 2019 salía adelantante un pacto de legislatura por el cual era elegido alcalde el popular Roberto Fuentes Gervás hasta el día 15 de junio de 2021 en que la alcaldía el la socialista María del Carmen diez León hasta finalizar la legislatura en junio de 2023. El complejo pacto fue rubricado ante notario a petición y ante las desconfianzas de las ediles socialistas María del Carmen Díez León y María Isabel Rodríguez Domínguez la primera de las cuales sería alcaldesa durante dos años. Paradójicamente ellas dos han sido las que no han respetado el pacto, presentando un escrito en el Ayuntamiento que la propia agrupación socialista de Carbajales califica de "mentiras y cosas sin sentido".

Los socialistas carbajalinos defienden a capa y espada a Roberto Fuentes Gervás: "El es del PP y nosotros del PSOE, nuestra ideas políticas están en los polos opuestos, pero hay que ser justos, el alcalde está cumpliendo el pacto al pie de la letra y está mostrando un talante que hacía muchos años no se veía en Carbajales de Alba, cuando un vecino se le acerca en la calle le atiende y escucha. En los plenos da la palabra a todos los presentes y cada cual puede proponer o manifestar los que quiere".

El equipo de Gobierno queda integrado ahora por tres ediles: dos del PP (Roberto Fuentes Gervás y Manuela María Bouzada) y uno de "Por Zamora" (Francisco Moran García) y la oposición por cuatro, dos de Por Zamora (Manuel Guillermo y Eloy López que reside fuera) y dos del PSOE María del Carmen Diez y María Isabel Rodríguez, a las que se les critica a hora por parte de los vecinos que no estarían empadronadas en Carbajales de Alba: al parecer una lo estaría en Tábara y la otra en Zamora capital.