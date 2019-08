El obispo prohíbe el concierto de Carlos Núñez en la iglesia de la Salud de Alcañices

El obispo de Zamora Gregorio Martínez Sacristán ha prohibido el concierto "Lugares Mágicos", del gaitero gallego Carlos Núñez, –que ya ha tenido lugar en numerosos recintos religiosos del Arzobispado de Compostela–, en el Santuario de la Virgen de la Salud, previsto para mañana.

Es un secreto a voces en Alcañices y en Aliste que no ha sentado nada bien a algunos feligreses, no porque el concierto se haga o no allí, "que eso al fin y al cabo nos da igual", sino porque la histórica iglesia fue siempre propiedad del pueblo. Pero desde los años 90 del siglo XX aparece inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del Obispado, sin que nadie haya explicado el cómo, cuándo y por qué del cambio de dueño. La iglesia fue construida en el siglo XVI por la Orden Tercera de San Francisco, con el apoyo de los primeros Marqueses de Alcañices Francisco Enríquez de Almansa e Isabel de Ulloa (con el dinero que recaudaban a los alistanos).

Desde hace varios años un gran incensario (tipo Botafumeiro) esta colgado bajo "La Tribuna", a la espera de que el Obispado autorice su instalación en la parte central del templo.

El Ayuntamiento, una vez confirmado el contrato con Carlos Núñez, trasmitió la petición al Obispado a través del párroco Fernando Lorenzo Martín, actual arcipreste y muy querido en la Villa y en la comarca, al que los vecinos y feligreses no echan culpa de nada. La respuesta del Obispado fue negativa y finalmente se optó por hacerlo al aire libre, en el claustro del antiguo convento de la Orden Tercera de San Francisco.

La cosa estaba en calma hasta conocerse ahora que Carlos Núñez actúa el 22 de agosto en Fuentesaúco, y lo hará en la iglesia de Santa María del Castillo. Nadie entiende que no se le permita actuar en la Virgen de la Salud cuando el concierto de "Lugares Mágicos", en lo que va de verano, ya ha tenido lugar en otros recintos religiosos, sin problema alguno, como la colegiata de Vigo, iglesias Abades de Xilleda y San Martiño de Noia, catedrales de Mondoñedo y Ciudad Rodrigo, y monasterios de Celanova, Meira y Sandobal.

El concierto "Lugares Mágicos" de Carlos Núñez, digno de ver y escuchar, –se trata de un viaje en el tiempo y al centro del mundo celta–, se suelen utilizar reproducciones de instrumentos medievales para las "Cantigas" de Alfonso X "El Sabio". Ha llegado a aseverar el prestigioso gaitero vigués que "la verdadera llave para dar vida a las músicas medievales son las músicas tradicionales".

El concierto de Carlos Núñez será a las 20.00 horas en el claustro del antiguo Convento de San Francisco y actuará con su grupo integrado por Kyra (arpa), Pancho (guitarra), Xurxo (percusiones), Jon Pilatzke (violín) e Itsaso (trikitixa). Tendrá como invitados a los gaiteros de la agrupación folclórica alistana Manteos y Monteras.