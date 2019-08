Vecinos de Pereruela piden medidas para rebajar la velocidad vial en la travesía

La circulación por la travesía de Pereruela es para algunos vecinos afectados por la misma un peligro inminente por la velocidad con la que pasan algunos conductores, y que rebasa, en el criterio de los denunciantes, lo permitido por la Ley con creces.

Uno de los vecinos, con garaje tiene entrada y salida por la travesía, correspondiente al tramo urbano de la carretera CL-525, afirma que en Pereruela "estamos peleados" por la cuestión de este problema que puede tener algún día un siniestro "porque los coches pasan a una velocidad superior a la permitida". Afirma que cuando los coches proceden de Zamora con dirección a Bermillo "más o menos respetan la velocidad hasta que llega la curva, a partir de ahí parece una competición y a ver quién corre más". "Es una vergüenza" remacha un tanto indignado porque no es la primera vez que expone esta situación. Manifiesta que "cuando estás sentado, y pasan los camiones y los vehículos, da miedo". Este denunciante de la situación vial en Pereruela no es partidario de la colocación de resaltes en esta travesía y se inclina por otra medida como pueda ser la instalación de pasos de peatones o señales que obliguen a aminorar la velocidad. Es una reclamación que se ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Pereruela "pero parece que les da lo mismo" afirma. Pereruela de Sayago cuenta con señales de limitación de velocidad a ambos lados del pueblo, en la carretera CL-527, pero para vecinos lindantes a la travesía no son suficientes para garantizar la seguridad de las personas.