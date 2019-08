La ermita de Rabanillo aparece con varios daños en la puerta causados con un hacha

Los vecinos de Rabanillo alertaron de los daños producidos en la puerta de la ermita, al mediodía del pasado sábado, cuando apreciaron marcas más que visibles que parecen producidas, al parecer, por una herramienta contundente como un hacha.

Los hechos han sido denunciados en la Guardia Civil, mientras se daba la alerta en otros pueblos cercanos para que los vecinos estuvieran pendientes por si se producían hechos similares. Para el párroco, Fernando García García, todo parece más un intento de hacer daño que un nuevo intento de entrar a robar en el templo.

La puerta de acceso y el marco aparecieron con marcas de corte profundas, aparentemente porque se utilizó un hacha o similar, y no parece que el autor o los autores intentaran forzar o romper las cerraduras, como tampoco se constató que accedieran al interior del templo, donde no se apreciaron signos de robo o daño alguno.

Asimismo, en otra casa, pero en el pueblo de Santa Colomba de Sanabria, también hubo un intento de robo. Las cerraduras de la verja aparecieron rotas pero el autor o autores no lograron acceder al interior de la vivienda.

Los hechos corrieron de boca en boca por los vecinos de los respectivos pueblos, que en estas fechas registran una concentración de gentes superior a cualquier otro mes del año.

Por otro lado, vecinos de Valparaíso denunciaron recientemente la quema, al parecer intencionada, del toldo y el canalón del local de la asociación vecinal Santa Marina, situado en el edificio del antiguo Ayuntamiento, en la plaza de la Picota. Los miembros de la asociación calificaron de "sabotaje" este acto ocurrido el 27 de julio.

Desde la asociación descartan un cortocircuito, ya que los cables estaban intactos, y censuran este tipo de hechos que "ponen en peligro las casas del pueblo" por el riesgo de incendio ya que se trata de una construcción de vigas de madera. Un vecino que volvía de llevar a un familiar a Mombuey detectó el fuego y lo apagó con cubos de agua. Desde la asociación vecinal denuncian otros hechos, como colocar silicona en la cerradura, aunque "no quita que sea una gamberrada puntual", pero lo que no parece una gamberrada es el fuego declarado en el toldo. También apareció quemado el contenedor de basura, hace tiempo, que desde la asociación sospechan que también fue provocado y no por la ceniza de la estufa del local, ya que dentro del contenedor no se había echado la ceniza.