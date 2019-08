La centro de mayores de Roelos anuncia acciones legales para restablecer "el prestigio"

La Dirección de la residencia "La Natividad", de Roelos anuncia que "El Patronato de la Fundación ejercerá aquellas acciones legales que considere oportunas para restablecer el buen nombre y prestigio de la residencia La Natividad". Califica de "totalmente falso" que el director se desplace al centro "de normal tres días a la semana". Aunque no precisa las asistencias, señala que "esa no es la jornada de trabajo, ni el trabajo que tiene establecido, sino el que fija el Patronato de la Fundación y las competencias que le asigna el Decreto de 14/2007 de la Junta de Castilla y León, y que no se corresponde con lo publicado".

En cuanto a la ratio de personal, pone de manifiesto que "ésta se encuentra acreditada ante la Gerencia de Servicios Sociales desde el mes de marzo de este año, superando el personal la ratio de auxiliares y personal técnico exigible para el número de plazas de que dispone la residencia".

En otro punto del comunicado hace referencia a la situación de la cocina y alimentos denunciados por Secundino Galán, subrayando que "la funcionaria encargada de realizar la inspección pudo constatar que todos los alimentos existentes en la residencia se encontraban en plena vigencia de fechas de caducidad comprobando igualmente las cámaras frigoríficas, y funcionamiento íntegro de la cocina y elaboración de comidas, que se hace a diario". Se añade que "no se emplea ningún tipo de comidas elaboradas".

La Dirección del centro residencial de Roelos también pone de relieve que "consultado el contrato de admisión firmado por la residencia y Secundino Galán, se comprueba que éste ingresó en la residencia La Navidad el día 31 de mayo de 2019, causando baja en el mismo el día 23 de julio de 2019, por lo que permaneció en esta institución 1 mes y 24 días, y no 20 días".

Secundino Galán fue el ex residente que interpuso una denuncia ante la Guardia Civil por presuntas irregularidades, a las que el director del centro ha presentado "alegaciones" según precisó ayer. La residencia de La Natividad está gestionada a través de la Fundación "La Salgada", integrada por el alcalde del municipio, dos ediles del Equipo de Gobierno y dos representantes de la Asociación de Mayores.