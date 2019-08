Los vecinos de Riofrío rinden homenaje a Los Carochos con una muestra sobre el antruejo

Los vecinos de Riofrío de Aliste rinden homenaje a "Los Carochos" el próximo sábado con una exposición sobre el rito en la que muestran imágenes de 17 fotógrafos procedentes de cuatro países: Francia, Portugal, Reino Unido y España, que completan una treintena de obras. El comisario de la muestra, José Luis Alonso Ponga, espera que la muestra sirva a los habitantes de la localidad para recuperar la autoestima y los valores de la mascarada.

El también director de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid espera "los vecinos de Riofrío se vieran reflejados en este modelo de exposición porque hemos tratado de presentar a Los Carochos como una mascarada total y completa, como un producto cultural surgido del pueblo, desde abajo, no creado desde instancias superiores, valora. El planteamiento de la exposición, titulada "Máscaras en acción: Los Carochos", no es concentrar a todos los personajes de la obisparra alistana en un salón con sus particularidades, sino que "he buscado resumir aquello que voy a narrar para mostrárselo a otros". Se trata de relatar "una historia que al otro le sirva para entender y comprender la profundidad de lo que se está contando", advierte el profesor.

Alegorías a la fertilidad de los campos y el ganado, el rito de iniciación, el paso de la condición infantil a la edad adulta, el cambio de ciclo de la naturaleza o la mudanza del año viejo al nuevo son metáforas que explican esta celebración de interés antropológico. La muestra, en opinión del comisario, combina tanto la faceta rigurosa como la divertida de la tradición, "sin olvidar el conjunto de mensajes y símbolos que ocultan estos extravagantes actores, todos ellos hombres aunque algunos cumplen funciones de mujer". Al respecto, recuerda también su interés ancestral, identitario, cultural y, sobre todo, la importancia que tiene esta manifestación festiva como referente ineludible para comprender las mascaradas de la Península Ibérica y del Mediterráneo, en general.

En el acto de inauguración, a las 19.30 horas, participarán viejas glorias locales de la mascarada, algunos de los fotógrafos que cuelgan sus trabajos en la muestra, así como el comisario, José Luis Alonso Ponga y el vicepresidente de la Diputación, Javier Faúndez. Organizada por el ayuntamiento de Riofrío de Aliste, la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y el Centro Regional de Artesanía de Castilla y León (CEARCAL), la muestra presenta una treintena de fotografías de la mascarada, vestuario, publicaciones, objetos e instrumentos musicales, además de dejar constancia de su rica simbología. También colaboran la Diputación de Zamora, la asociación cultural Amanecer de Aliste y la Fundación Caja Rural de Zamora.

En "Máscaras en acción: Los Carochos" participan, además, los estudiantes de Ilustración de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de BC de Valladolid. Ellos han ilustrado un mural colectivo gigante, dirigidos por la profesora de Producción Gráfica Industrial, Rosa Rico, impulsora y colaboradora habitual con la revista de la mascarada desde hace años. La actividad pedagógica es multidisciplinar y en la misma cooperan, junto a ella, el profesor de fotografía, Germán G. Sinova y también el titular de Medios Informáticos de este mismo centro, José Luis Recio.