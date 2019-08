Denuncian robos, falta de aseo o comidas caducadas en la residencia de Roelos

La Guardia Civil de Bermillo de Sayago ha registrado la denuncia presentada por Secundino Galán, un hombre de 63 años, que revela presuntas irregularidades en la residencia "La Natividad" de Roelos de Sayago. Según consta en el atestado, el hombre, que ya no está en la Residencia donde había ingresado el pasado 1 de julio, deja constancia del presunto robo de dinero, además de otras anomalías relativas al estado de los alimentos, la falta de aseo de los residentes o una irregular gestión de las subvenciones que reciben los ancianos.

Tras tener conocimiento de estos hechos, los concejales del PP en el Ayuntamiento de Roelos de Sayago, Germán Marino y Porfirio Gallego, han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario en el que, entre otros asuntos, reclaman "que se nos informe sobre la situación de la Residencia, ya que es de gestión municipal a través de la Fundación La Salgada". Y demandan expresamente información "sobre los incidentes ocurridos en la Residencia, ya que hizo presencia la Guardia Civil, atendiendo a la posible repercusión jurídica que se puede desarrollar en un futuro en dicho establecimiento".

Los incidentes a los que aluden los ediles populares constan en el atestado de la Guardia Civil, donde Secundino Galán apunta presuntas irregularidades relativas a la alimentación, precisando que "la comida es incomible, incluso les han dado productos caducados, motivo por el que lleva cuatro días sin comer". El denunciante ha explicado a este diario los problema estomacales que ha sufrido "nada más meterme la comida en la boca; si sigo allí me muero, me daban comidas atrasadas y yogures caducados".

En la misma denuncia Secundino Galán asegura que "las trabajadoras de la residencia no cumplen con sus obligaciones, ya que no asean a los ancianos que no se valen por sí mismos". Afirma que estos hechos los ha puesto en conocimiento del director de la residencia y del alcalde de la localidad de Roelos, "no atendiendo ninguno de los dos las peticiones para solventar los problemas, es más, el alcalde me ha dicho que soy un rebelde".

Este diario se ha puesto en contacto con ambos responsables. Y así como con el alcalde no fue posible comunicarse, el director del la residencia ha mostrado cautela, pero a la vez ha negado categóricamente los hechos denunciados por el antiguo residente. "Nunca hemos tenido denuncias de este tipo y estamos hablando de una persona que deberá ser valorada por el forense para ver si está en plena capacidad". El responsable del centro rechaza que la comida esté caducada y que se ponga en cuestión el trabajo de las empleadas. "Es falso y así quedará acreditado" afirma con contundencia el director.