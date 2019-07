"La vergüenza y el qué dirán en el pueblo frenan las denuncias de violencia de género"

La jueza de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria, María José Juanes García, señaló "la vergüenza y el qué dirán" como algunas de las principales causas del escaso número de denuncias que se presentan por Violencia de Género en el medio rural sanabrés. La jueza desarrolló el grave problema de la violencia de género en la jornada de sensibilización "Desigualdad y Violencia de Género" celebrada el jueves en Puebla de Sanabria. En el Juzgado de Puebla se han presentado en lo que va de año 7 casos de violencia de Género, según datos de la Subdelegación de Gobierno. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, que cerró el acto tuvo un emotivo recuerdo para las jóvenes Laura Luelmo y Leticia Rosino.

Todos los participantes incidieron en "la educación en igualdad y respeto" para terminar con la violencia contra las mujeres, considerado ya una vulneración de los Derechos Humanos.

En la mesa redonda participaron el Fiscal de Violencia de Género (VIGEN), Evaristo Antelo, y los representantes de la Guardia Civil, el sargento Francisco Javier Herrera y el cabo de Policía Judicial Pilar Alcázar especializada en la atención a las víctimas de violencia de género en la comarca de Sanabria. El fiscal de VIGEN fue reiterativo para que las víctimas no retiren las denuncias, motivo por el que se absuelve a buena parte de los maltratadores.

Las víctimas de violencia machista evitan denunciar por la presión social y familiar "que no figuran en ningún Pacto de Estado", ya que a lo lugares a los que tiene que dirigirse "hay familiares o amigos" del agresor. En numerosas ocasiones las distancias para cumplir la orden de alejamiento no son posibles en los pueblos. A veces por el simple hecho de carecer de coche impide que se lleve adelante la denuncia. Juanes García profundizó que el entorno propio familiar y de amistades es una barrera para seguir adelante con una denuncia que supone problemas para la familia.

En este aspecto, la jueza señaló como determinante "el apoyo del entorno social de la víctima, la amiga, la vecina" además de los agentes de la Guardia Civil conocedoras de las circunstancias y los hechos. La jueza fue contundente "en la España vaciada se acaba con las mujeres del campo. Nadie se quiere meter en las cosas de familia" cuando la violencia de género "involucra a la familia". En la mayoría de los casos "quieren denunciar pero que no le pase nada al agresor".

En uno de los casos denunciados la víctima llegó a enfadarse porque la Guardia Civil detuvo a su maltratador. En la mayoría de los casos las mujeres maltratadas "solo quieren que no se acerquen a ellas". Generalmente hay una dependencia económica de su agresor y problemas adaptativos, estrés postraumático y son más vulnerables a sustancias como el alcohol.

En el momento que se efectúa la denuncia, los agentes de la Guardia Civil garantizan la protección de la víctima y "es fundamental que la víctima colabore", instó Juanes García.

El fiscal Evaristo Antelo desgranó las medidas que se aplican en estos casos como son la orden de alejamiento, la pulsera de seguimiento –solo se ha solicitado una en Zamora- y las medida de prisión. Apeló a que haya una modificación legal que evite hacer declarar tres veces a la víctima: ante los agentes, en el juzgado y en el juicio. Con la implantación de la "prueba preconstituida" la segunda declaración, con personación de todas las partes, debe tener validez para no forzar la declaración en el juicio, donde las víctimas por amenazas, coacción o "no digas" retiran la acusación, lo que fuerza la absolución pese a que la Fiscalía mantenga la acusación. La consecuencia es que el agresor "machacará más a su víctima". El Fiscal de VIGEN instó a todas las mujeres y jóvenes a que "no permitan ningún control y a ellos educar en el respeto a la mujer".

La cabo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Puebla, Pilar Alcázar, describió la intervención policial en estos casos donde es fundamental que la víctima aporte los elementos de prueba, partes de lesiones o informes psicológicos, que no se lave, ni se duche, ni se cambie de ropa. Los agentes realizan "una valoración policial de riesgo" y un Plan de Seguridad Personalizado (PSP), además de recoger el testimonio de testigos: familiares, vecinos, etc. La víctima debe tener siempre el teléfono cerca hasta que lleguen los agentes o bien pueda salir del domicilio sin riesgo.

Las víctimas son informadas de todos los derechos que les asisten, desde la asistencia letrada, social, laboral, económica, etc.