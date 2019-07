El alcalde de Galende cobrará 1.500 euros al mes por dedicación exclusiva al cargo

Araceli Saavedra

El pleno del Ayuntamiento de Galende aprobó un sueldo de 1.500 euros mensuales para el alcalde, José Manuel Prieto Ramos, en 14 pagas, más la Seguridad Social, por dedicación exclusiva al cargo. El sueldo anterior era de 800 euros. La propuesta se debatió y prosperó con seis votos a favor de los concejales de Independientes por Galende y Partido Popular y dos votos en contra del PSOE.

Las sesiones se celebrarán cada tres meses, el último viernes de mes a las once. La Junta de Gobierno está compuesta por la concejala popular María del Carmen Velasco Velasco (Primer Teniente de Alcalde), Oscar Coca del Estal (Segundo Teniente de Alcalde de IPG), Benjamín Ferrero Vidal (Tercer Teniente de Alcalde de IPG), y presidida por el Alcalde independiente. Los concejales recibirán 60 euros de remuneración por asistencias a plenos y juntas de Gobierno.

Quedan constituidos los tres grupos municipales y sus portavoces: José Manuel Prieto Ramos de Independientes por Galende (IPG), José Manuel Chimeno Lois por el PSOE; y María del Carmen Velasco Velasco por el Partido Popular. La celebración de este pleno obligatorio por ley se ha retrasado a fechas límites por falta de secretario en la Corporación, que fue solicitado al servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial, lo mismo que los Ayuntamientos de Puebla y Porto.

Prieto justificó el sueldo del alcalde porque "quiero tener la conciencia tranquila pero no quiero arruinarme. Este Ayuntamiento se puede llevar mal o peor, pero para llevarlo bien tiene que ser una dedicación exclusiva". Ahondó que la gestión actual de un Ayuntamiento no es la que se hacía en los años 80 "que era de cualquier manera". Dado que no hay consignación presupuestaria, el sueldo del alcalde requerirá "una modificación de crédito". Prieto ante el Pleno que "algunas veces se me ha aconsejado que está mal cobrar, pero que hay formas de cobrar que no se nota, pero quiero tener la conciencia tranquila".

El alcalde de Galende comparó el caso con el Ayuntamiento de Puebla donde los tres primeros concejales cobran, el alcalde por ser senador, el teniente de alcalde por ser diputado provincial y el tercer concejal por ser liberado. "Este Ayuntamiento no tiene nada que envidiar a Puebla, solo unos años de gestión".

El portavoz del PSOE, José Manuel Chimeno Lois, cuestionó tanto el sueldo del alcalde como la gestión "lo habéis hecho tan mal que me presenté porque esto necesitaba un cambio" y recalcó que "se cobra por la gestión". A este respecto "la situación es caótica" con más 3 millones de deuda viva y ocupar el tercer puesto de Ayuntamientos más endeudados de la provincia. Chimeno sospecha que "somos el segundo más endeudado" si se cuenta la deuda "muerta". El portavoz de la oposición apeló "a la conciencia de los demás, de los que tiene que pagar" en alusión a los vecinos que pagan los impuestos.

La concejala socialista, Marta Fernández Gómez, también intervino en el debate para afirmar que "me parece bien que un alcalde cobre y que trabaje. Le pido que lo demuestre". La concejala consideró que un alcalde puede cobrar un sueldo igual que todo el que trabaje", pero le exigió "que nos demuestre que se gana el sueldo igual que en otro trabajo y que luche por todos los vecinos".

Chimeno se abstuvo en la aprobación del acta anterior porque no reflejó el debate en el que se le acusó de negociar con la cúpula del Partido Popular, extremo que negó. La concejala María del Carmen Velasco no rectificó y se mantuvo en las afirmaciones. Chimeno describió perfectamente el problema de los secretarios en estos ayuntamientos "pasó, firmó. Hola y adiós" y exigió que se obligue a los secretarios a estar en el puesto.