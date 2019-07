"La caza solo es sostenible si se conocen las poblaciones de especies", según biólogos

El Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León, en las alegaciones y sugerencias aportadas en la tramitación del Plan General de Caza de Castilla y León que realiza la Junta de Castilla y León, y teniendo en cuenta "los reveses judiciales que ha tenido la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, motivados muchos de ellos por la falta de base científica y técnica de las normas anteriores", subraya que "la única caza sostenible es la que se practica en un marco legal fundamentado en unos estrictos criterios técnicos basados en el conocimiento científico".

La caza, añade, "solo se puede considerar legitima, viable y sostenible en el futuro, cuando se realiza sobre poblaciones de especies cuyo estado de conservación se conoce perfectamente y se puede acreditar técnicamente, (para eso estamos los biólogos) que la mortalidad producida puede ser asumida sin ningún peligro de conservación, ni para esa especie, ni para las demás que puedan depender de ella".

Para el Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León "lamentablemente el espíritu del Plan de Caza de Castilla y León pretende poner el carro delante de los bueyes al considerar la actividad cinegética como beneficiosa y necesaria para la conservación de la biodiversidad". Expresa que "se pretende hacer creer que la actividad cinegética es imprescindible para que exista un equilibrio ecológico y para garantizar la conservación las especies cazables, lo que no deja de ser un acto de fe imposible de justificar desde ningún punto de vista científico". "Desconocemos que existan referencias bibliográficas sobre trabajos científicos que avalen tal planteamiento" indica.

En su consideración "lo que no se puede hacer es tratar de justificar la caza como "necesaria" desde el punto de vista biológico y que incluso tenga efectos positivos sobre los ecosistemas y la conservación de las especies". Apunta, al respecto que "la existencia de especies como jabalís, conejos, ciervos, etc., que puedan producir daños en algunas comarcas y en algunas circunstancias, es un problema estructural que exige medidas complejas a medio y largo plazo (entre ellas seguramente la caza) y no puede servir de disculpa a la Administración para refugiarse en la actividad cinegética como única solución "necesaria" y de esa manera quitarse de en medio, dejando el problema a otros actores sociales, agricultores, ganaderos, conductores, cazadores, etc".

Señala el Colegio de Biólogos que una parte importante de los problemas que ha tenido esta actividad en Castilla y León ha venido motivado por la falta de rigor técnico y de conocimiento biológico; en las referencias bibliográficas consultadas por nuestros colegiados expertos, las cuales ponemos a disposición de los interesados que nos las requieran, no solo constatamos el error que sirve de fundamento a la planificación propuesta, sino que la normativa actual ignora deliberadamente que la caza, en ocasiones, puede contribuir a desequilibrios poblacionales realmente peligrosos para algunas especies". Resalta que "se echa de menos la aplicación obligatoria del principio legal de precaución, la valoración de la fragilidad del estado de conservación de algunas especies, y la necesaria protección de otras especies como un bien común de todos los ciudadanos que no pueden ignorarse en función de los intereses económicos o sociales de una parte de la población".

El Colegio Oficial de Biólogos ayer no se prestó a dar a conocer la alegación, limitándose a la nota clarificadora emitida al considerar que se ha desvirtuado su "mensaje" por quienes se han hecho eco del mismo. Es una alegación que cazadores y otros interesados han tratado de hallar sin resultado en el portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León para analizarla en todos sus matices y valorarla.

El citado Colegio resalta en su nota que "el ejercicio de la caza es una actividad legal y legítima en el marco normativo actual; en la caza, su planificación, control y seguimiento, tienen su sustento y su actividad profesional un buen número de biólogos colegiados".

El colectivo dice "creer firmemente que la continuidad de la actividad cinegética en Castilla y León, que se ha visto seriamente amenazada, necesita la aportación profesional" del colectivo de biólogos.

La aprobación de una nueva Ley de Caza es uno de los compromisos adquiridos por el nuevo Gobierno de Castilla y León. Han sorprendido sobremanera que el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, haya dado un plazo de seis meses para sacar la Ley de Caza y, además, de Pesca.