Sanidad descarta por ahora cerrar ningún consultorio local en la Raya

La nueva consejera de Sanidad, Verónica Casado Vicente, llegó en la tarde de ayer a Alcañices con la intención de conocer de cerca la realidad de la comarca alistana que le transmitieron los 13 alcaldes de la Zona Básica de Salud, y también para apaciguar ánimos: "Los consultorios locales van a seguir abiertos". La mandataria explicó que el documento interno del Sacyl filtrado a los medios de comunicación reflejaba las rutas de autobús que ya existen en Aliste, pero negó rotundamente que Sanidad se planteara utilizarlas como alternativa a los consultorios de los pueblos: "No hay ningún proyecto para trasladar a los pacientes ni nada de eso". Casado abundó en que el Sacyl estudiaba las rutas de autobús porque muchos pacientes las utilizan para llegar hasta Alcañices cuando tienen que hacerse análisis de sangre en el centro de salud comarcal.

No obstante, la nueva consejera, que hasta la pasada semana trabajaba como médico de familia en Valladolid, cree que es necesario "estudiar" la realidad del mundo rural para adaptar los recursos disponibles al territorio: "Tenemos a profesionales altamente cualificados haciendo poco tiempo clínico y mucha carretera". Su objetivo es que los médicos pasen más tiempo viendo pacientes que conduciendo de un pueblo a otro, y cuando se le preguntó cómo se consigue eso sin contratar a más facultativos fue cuando puso sobre la mesa la posibilidad de introducir un nuevo sistema que no contentó a todos: centralizar algunas visitas al médico en varios puntos bien repartidos por todo el territorio de la Zona Básica de Salud, de trabajen dos médicos y dos enfermeras en cada uno, y que estén bien dotados de material sanitario. Es decir, habilitar cinco o seis "mini" centros de salud diferentes repartidos por diferentes zonas de Aliste de tal manera que todos los pueblos tengan uno de estos puntos a pocos minutos.

Algo que por el momento solo es una idea, por eso la consejera aseguró que "todo lo que yo proponga va a ser analizado por la gente que conoce esta zona mucho mejor que yo", en referencia a los alcaldes, "porque son los que viven en los pueblos", y también a los profesionales "como los médicos y los farmacéuticos de los pueblos".

Este modelo de centralizar las consultas en varios puntos repartidos por cada Zona Básica de Salud "se estaba ensayando ya en algunos sitios como en Lerma y tenemos que ver si funciona bien" para extenderlo, no solo a Aliste, sino a todas las zonas de Castilla y León con mucha ruralidad. La atención continuada (las guardias nocturnas y de fin de semana) sí se seguiría proporcionando en los actuales centros de salud, y en algunos casos como el de Aliste se podría reforzar con la Unidad Médica de Emergencias (el 1-1-2), tal y como ya se hace en Sanabria.

Tras deslizar esta posibilidad la consejera reiteró que "los consultorios se van a mantener, lo que a lo mejor no podemos garantizar es que algunos consultorios tengan médico todos los días, hay que tener en cuenta que los profesionales actualmente están ofreciendo más de lo que les exige la ley, porque ahora mismo sabemos que hay en Aliste 26 núcleos a los que, por el bajo número de pacientes, ellos solo deberían ir cuando se les llama, y sin embargo están yendo una vez a la semana".

En cuanto a las vacantes, en esta Zona Básica de Salud ya se han cubierto dos: la de Trabazos y la de Viñas-Rábano, pero aún queda la de San Vitero y dos plazas de médico de área. Casado recordó que la media en España es de un médico para 1.200 pacientes, en Castilla y León es de un médico para 916, y actualmente en Aliste de un médico para 475 pacientes, "con lo cual podemos y debemos ver cómo lo podemos organizar para que con los mimbres que tenemos, organizarlo lo mejor posible y atender bien a todos los pacientes".

Ello pasaría no solo por reorganizar las consultas sino también por mejorar las telecomunicaciones para hacer uso de herramientas como el Skype (videoconferencias) o el teléfono móvil, "es verdad que para eso necesitamos que la banda ancha llegue a más pueblos", reconoció la consejera. "Se pueden hacer cosas, si tú centralizas y das más recursos a cada punto de cobertura, se puede mejorar la atención. Tenemos mucha dispersión, pero no estamos en África", concluyó.

Verónica Casado visitará también la comarca de Sanabria, aunque aún no hay fecha para esa reunión, y aseguró que está dispuesta "a ir a todos los sitios". La nueva consejera no se aventuró a prometer que declarará la Baja Sanabria como "zona de difícil cobertura" sanitaria porque "llevo tres días y no me ha dado tiempo a analizar donde está el punto de corte para dar esa declaración".