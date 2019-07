La consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró hoy que "se van a mantener" los consultorios médicos, aunque también expresó su apuesta por "intentar centralizar" para que los facultativos dispongan de más tiempo médico y se vean obligados a pasar menos en carretera.

" Los consultorios se van a mantener pero, a lo mejor, no todos los días. Ahora mismo, sabemos que los profesionales están ofertando más de lo que les dice la Ley. Hay 26 núcleos a los que deberían ir exclusivamente cuando se les pide, a demanda, y, sin embargo, están yendo, al menos, una vez a la semana", expuso.

" Se trata de tener varios consultorios muy bien dotados para centralizar. La Atención Continuada tenemos que plantearla porque puede seguir estando centralizada y hay varias posibilidades. Espero que se haga pronto. Todavía no hemos podido establecer plazos aunque le vamos a dar prioridad a todas las zonas porque es un problema importante", añadió.

De esta forma, la consejera explicó la opción de "crear más núcleos" para que "haya varios con buenas isocronas que permitan que pueda haber dos médicos y una o dos enfermeras en cada núcleo con unidades que puedan responder a las urgencias" y apuntó: "La idea es mejorar las isocronas y las comunicaciones. A veces podemos resolver por Skype o por teléfono pero necesitamos más banda ancha e Internet. Con los mismos médicos se pueden hacer más puntos de cobertura si centralizas y das más recursos a ese punto, dotado para dar solución. Es fácil de hacer. Hay muchos médicos para la población que tenemos. No estamos en África".

Verónica Casado, acompañada por el director general de Sanidad, Alfonso Montero, y por el gerente regional del Sacyl, Manuel Mitadiel, hizo estas declaraciones en el Ayuntamiento de Alcañices (Zamora), después de reunirse, en su primer desplazamiento como máxima responsable regional del área, con los catorce alcaldes de zona básica de salud de Aliste para tratar la situación del sector sanitario en la comarca. "Esta organización afecta a todos los sitios donde haya mucha dispersión. Se está ensayando ya en lugares como Lerma (Burgos) y tenemos que ver si funciona y, en ese caso, lo vamos a extender", indicó.

Era una simple tabla sobre las líneas de autobuses. No hay ningún proyecto para que vayamos a desplazar a lo pacientes a los núcleos, ni muchísimo menos", rubricó. La máxima responsable regional de Sanidad expresó su "preocupación" por las informaciones publicadas en los últimos días sobre un presunto proyecto de transporte de pacientes en autobuses . "Son noticias que no son trasfondo de nada.. No hay ningún proyecto para que vayamos a desplazar a lo pacientes a los núcleos, ni muchísimo menos", rubricó.

"Ese estudio nunca ha existido, es una hoja en la que se dice cómo son las líneas de autobuses. Es exclusivamente información. Punto y pelota. Si creyera que eso es lo que tenemos que hacer, lo diría. Lo que me piden es que mantenga la cercanía lo más posible. Que trabajemos con los profesionales para que sus ofertas de tiempo sean las mejores posibles. Lo que pide, es que haya más calidad y que no haya ese transporte a la demanda que, supuestamente, no va a haber, lo que creó el conflicto", reiteró.

"esas rutas existían" pero puntualizó que la Dirección General tuvo conocimiento del tema a través de los medios de comunicación y que no hay "llamadas ni financiación" al respecto. Llegado este punto, el director general de Asistencia Sanitaria, Alfonso Montero, intervino para recalcar quepero puntualizó que la Dirección General tuvo conocimiento del tema a través de los medios de comunicación y que no hay "llamadas ni financiación" al respecto.

"Recursos y voluntad"

La consejera, quien incidió en que quienes conocen la realidad son los habitantes del entorno rural, los alcaldes, las plataformas y, especialmente, los profesionales sanitarios y farmacéuticos, hizo hincapié en que "tenemos recursos y voluntad de que esto funcione" y apostilló: "He escuchado a los alcaldes para saber cómo sienten los problemas de esta zona y me parece que es de fácil arreglo".

En este contexto, comparó las ratios de facultativos por habitante en diferentes ámbitos y concluyó que "si tenemos 15 médicos para una población de 4.700 personas nos tenemos que organizar bien para que todo el mundo esté bien atendido" ya que aunque "hay una vacante" se pueden estudiar otros modelos que optimicen el sistema. "Aquí hay muchísima dispersión. Tenemos a profesionales altamente cualificados haciendo poco tiempo clínico y mucho tiempo de carretera", valoró. " La media en España es un médico por cada 1.200 y, en Castilla y León, uno por cada 916. Aquí estamos con 1 por cada 475, por lo que podemos y debemos organizarlo. Ahora no tenemos más médicos y debemos ser capaces de organizarlo lo mejor posible", insistió.